Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A hét minden napjára szeretnénk rövid ismertetőinkkel két filmet ajánlani. A családi megjelölés azt jelenti, hogy felsős gyerekkel bátran megnézhetjük az adott műsort vagy filmet. Felnőtt címkével azt láttuk el, ami a szülőket, felnőtteket segítheti abban, hogy egy kicsit elszakadjanak a hétköznapok problémáitól. Április 20. és 26. közötti ajánlóinkban nemcsak a tévé, hanem az internetes szolgáltatók műsorai közül is válogattunk.

HÉTFŐ

családi

Cinemax 2, 20.30 – Galaxy Quest - Galaktitkos küldetés (sci-fi)

Mérsékelt nézettségű sci-fi-sorozat, többszázadik epizód, felvétel. A díszlet ismerős, a forgatókönyv szintén, a jelenetezés a megszokott. Színészeink rettentően unják, kivéve a főszereplőt (Tim Allen), aki ezzel az alakítással reméli helyrehozni elrontott karrierjét. Ám egyszer csak beüt a baj: bábosok helyett igazi űrlények érkeznek – a riadt stáb pedig a sorozat rajongóinak segítségét kéri, hogy szót érthessen a fura figurákkal. Ahogy a Csillagok háborújának elkészült a fergeteges paródiája (Űrgolyhók), úgy a Star Trek-széria is megérdemelte a magáét, amely nagy szeretettel figurázza ki tárgyát.

felnőtt

M5, 21.20 – Forrófalva - Az elvándorló falu (dokumentumfilm)

Forrófalva, ez a kis csángó falu szinte mindig a történelem átjáróháza volt. Alapítása a régmúlt ködébe vész, ám a török háborúk után, majd később is újra kellett telepíteni. Vegyes lakossága jól megérti egymást, jórészt zöldség- és szőlőtermesztésből él. És fogy: mind többen vállalnak munkát a „mesés Nyugaton” magasabb fizetésért, jobb megélhetésért vagy az otthoni rokonok támogatásáért. Az utcák fele már kiürült, és az egyre növekvő elvándorlás azzal fenyegeti Romániát, hogy középtelepülései, kisvárosai teljesen eltűnnek. Alina Amza dokumentumfilmje megrendítő pillanatkép a helyzetről.

KEDD

családi

Filmbox, 21.00 – A hullám (filmdráma)

A kísérlet, noha ellenőrzött körülmények közti tevékenységet jelent, bizony elszabadulhat – jól tudjuk ezt tanulmányainkból, avagy az álomgyár szuperhős-filmjeiből. Rainer, egy német középiskola tanára (Jürgen Vogel) úgy dönt, kreatívan szemlélteti a töriórán elhangzottakat: csoportot alakíttat diákjaival, összetartásra buzdítja őket, ők pedig jelképet, jelszót és szabályzatot fabrikálnak maguknak. Dennis Gansel a diktatúrák csoportdinamikáját bemutató tételfilmje csupán első látásra egyértelmű alkotás, megtekintése nagyobb gyerekekkel, valamint közös kiértékeléssel ajánlott.

felnőtt

Film Plusz, 23.00 – Szemtől szemben (thriller)

Figyeljük a rendőrt (Al Pacino), figyeljük a rablót (Robert De Niro). Szakmájuk legjobbjai, ehhez kétség sem fér, ám magánéletük szétesett, becsületük utolsó morzsáival próbálnak helytállni a mindennapokban. A meló mindkettőjüknek az utolsó (utáni) esélyt jelenti. Nekivágnak, még ha érzik is: egyszer el fog jönni értük a végzetük. Michael Mann kékes-szürkés fényekbe áztatott, hideg-precíz bűndrámája egyetlen egyszer engedi meg, hogy főhősei találkozzanak egymással: a kávéházi jelenet filmtörténeti klasszikus. Tudják, a következő találkozásra már a halál torkában kerül sor.

SZERDA

családi

M4, 17.00 – Magyar sikerek az Olimpiákról (sportműsor)

Vitathatatlan, hogy Magyarország méretéhez és lakosságának számához képest imponáló eredményeket ért el az olimpiákon. Bár a 2020-as évben nem lesz olimpia, ez nem akadályoz meg bennünket, hogy egy-egy régebbi nagy sikert felidézve – újra – átéljük a szurkolás izgalmait. Az M4 csatorna sorozatában az 1992-es barcelonai játékoktól követhetjük nyomon az olimpiai győzelmeket. Abból pedig akad bőven, ha jól számoltam, csak aranyéremből azóta 54-et gyűjtöttek be a magyar sportolók.

felnőtt

Cinemax, 21.55 – A lelőhely (sci-fi thriller)

Nem egyszerű vállalkozás manapság érdekes sci-fit forgatni. Egyrészt azért, mert elég sok pénz kell hozzá. Másrészt azért, mert a látszat ellenére nem könnyű megírni egy olyan történetet, amit eddig még nem láttunk. Christopher Caldwell és Zeek Earl filmjét elsősorban azoknak ajánlom, akik nem szeretik a kliséket, hiszen sem az alapsztori, sem a megvalósítás nem hasonlít más sci-fikre. A tizenéves Cee (Sophie Thatcher) és apja (Jay Duplass) egy fura égitesten kutatnak egy nem kevésbé furcsa ásvány után. Bár meggyőződésük, hogy nincs ott más rajtuk kívül, nemsokára feltűnik Ezra (Pedro Pascal) egy társával, ez a találkozás pedig nagyobb hatással lesz Cee életétre, mint szeretné.

CSÜTÖRTÖK

családi

Film Mánia, 16.50 – Zorro (Kalandfilm)

Úgy hiszem, minden (fiú)gyerek kedvencei közé tartozik az álruhás hős alakja. Az én gyerekkoromban legalábbis még így volt. Zorro számomra mindig a személyazonosságát titkoló megmentő archetípusa volt. Az első Zorro filmet valamikor a húszas években készítették, a 2005-ös Zorro legendája pedig azt bizonyítja, hogy alakja napjainkra sem ment ki a divatból. A feketeruhás igazságosztót sokan megformálták már – többek között Antonio Banderas is –, Alain Delonra azonban mintha ráöntötték volna a szerepet. Mindez azt jelenti, hogy ezúttal az 1975-ös változatot láthatjuk.

felnőtt

Mozi Plusz, 21.20 – Jack Reacher (akciófilm)

Jack Reacher, Lee Child regényeinek a hőse egy óriás: százkilencven centi és száztíz kilo. Akkor vajon hogyan találták meg erre a szerepre Tom Cruise-t? A kérdés persze költői, hiszen az amerikai színésznél egy magabiztos, sőt, meglehetősen nagyképű kalandor megformálásához keresve sem találnánk jobbat. A titokzatos Jack Reacher olyan, mint egy fantom: feltűnik, ha szükséges, majd köddé válik. Christopher McQuarrie filmjében egy gyilkosság gyanúsítottja idézi meg őt. Jack pedig meg is jelenik, hogy a kétbalkezesektől átvegye végre az irányítást.

PÉNTEK

családi

Film Box Plus, 18.05 – Kutyamese (kalandfilm)

Nemrég egy olyan filmet ajánlottunk, amiben egy macska emberré változott. Ezúttal pont a fordítottja történik meg, ugyanis egy ember – azaz egy kölyök ember – alakul át kutyává. Azt nem tudom, hogy a másik filmben Minus jól érezte-e magát az ember bőrében, ám az biztos, hogy Timnek nem tetszik annyira ez a négylábú-lét. Szívesen visszaváltozna, ám ehhez előbb rá kellene jönnie, hogy ez miként lehetséges. Természetesen lesznek, akik csak akadályozzák ebben, és akadnak majd, akik segítik. Még ha nem is tudják pontosan, kivel állnak szemben.

felnőtt

Paramount Channel, 21.00 – A cég (akcióthriller)

Gyönyörű ház, luxusautó, magas fizetés, izgalmas munka, családias légkör – ennél többet álmában sem kívánhat egy fiatal pályakezdő. Bár Mitch (Tom Cruise) még meg sem szerezte a jogi szakvizsgáját, mégis alkalmazza őt egy patinás cég. Feladat van bőven, Mitch élvezi is a munkát, valami mégsem stimmel a vállalat ügyletei körül. Sydney Pollack John Grisham regényéből készített filmje ma is feszültségekkel teli, izgalmas alkotás, arról nem is beszélve, hogy mondanivalója semmit sem veszített az aktualitásából.

SZOMBAT

családi

TV2, 11.55 – Hacsi - A leghűségesebb barát (családi film)

„Na, már megint egy újabb kutyás film!” – jegyezhetnénk meg a Hacsiról, hiszen ezúttal is egy négylábú áll a történet középpontjában. Lasse Hallström filmje azonban kiemelkedik a többi közül. Elsősorban a svéd rendezőre oly jellemző mértéktartó kivitelezés és a melankolikus, ám mégsem patetikus hangvétel miatt. (Egyes szakértők szerint kb. öt zsebkendős film.) A cselekmény sem bonyolult: Hacsi minden nap elkíséri gazdáját a vasútállomásra és megvárja, amíg visszaérkezik. Egy este azonban hiába vár, a kapun nem lép ki a jól ismert alak…

felnőtt

Duna Tv, 21.30 – Ifjúság (filmdráma)

Paolo Sorrentino filmje egyszerre festői szépségű, szinte látomásszerű és hiteles. Nem véletlenül, hiszen szereplői – Michael Caine, Harvey Keitel vagy Jane Fonda – jócskán túl vannak már a hetvenen. Mindez persze csak akkor elég, ha a színészek át tudják adni a nézőnek mindazt, amit öregedő emberként nap mint nap meg kell tapasztalniuk. A keserűség és a fásultság mellett ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az idős kor sok baja mellett az alkotás ideje is lehet. Sorrentino egy pillanatra meg is győz bennünket, hogy az öregség csak viszonylagos. Csakúgy, mint az ifjúság.

VASÁRNAP

családi

RTL Klub, 19.45 – Hihetetlen család 2. (animációs film)

Már az előző részből is kiderült, hogy a szuperhősök élete egyáltalán nem könnyű. Hiába mentik meg a világot a legszörnyűbb szörnyektől, a végén mégis rajtuk csattan az ostor. Nyilván, hiszen például egy aknakukac elhárítása értelemszerűen azzal jár, hogy közben az egész várost fel fogják túrni. Egy jótevő éppen azért azt ajánlja, hogy dolgozzanak egy kicsit a szuperhős-piáron, mégpedig úgy, hogy Nyúlányka akcióit kamerák segítségével mutassák meg a nagyközönségnek. A család elfogadja az ajánlatot, s miközben az anyuka dolgozik, Mr. Irdatlan ellátja az otthoni teendőket.

felnőtt

Film Box Premium, 21.00 – Férfias játékok (akciófilm)

Vannak foglalkozások, melyeket abbahagyni nem lehet, legfeljebb egy időre szüneteltetni. Ha valaki egyszer titkos ügynök volt, az bizony az is marad. Jack Ryan (Harrison Ford) egykori CIA-ügynök sem marad tétlen, amikor észreveszi, hogy terroristák rajta akarnak ütni a brit királyi család egyik tagján. A merényletet sikerül megakadályozni, Jack-et kitüntetik, ő pedig visszatér Amerikába. Ám miután az egyik elfogott elkövető kiszabadul a börtönből, Jacknek már a saját családját kell mentenie.

Baranyai Béla, Paksa Balázs/Magyar Kurír