Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A hét minden napjára szeretnénk rövid ismertetőinkkel két filmet ajánlani. A családi megjelölés azt jelenti, hogy felsős gyerekkel bátran megnézhetjük az adott műsort vagy filmet. Felnőtt címkével azt láttuk el, ami a szülőket, felnőtteket segítheti abban, hogy egy kicsit elszakadjanak a hétköznapok problémáitól. Április 27. és május 3. közötti ajánlóinkban nem csak a tévé, hanem az internetes szolgáltatók műsorai közül is válogattunk.



HÉTFŐ



családi

Viasat History, 19.00 – A hadtörténet top 10-es listája – Repülőgépek (ismeretterjesztő film)

A repülőgépek feltalálása alapjaiban változtatta meg a hadviselést. Nem csoda, hiszen egy teljesen új területet nyitott. Kézifegyvereket ősidők óta használt az ember, mint ahogyan hajókat is igen régóta bevetettek már a háborúkban, legfeljebb a kivitelezés és a hatékonyság változott. A levegőben viszont egészen a huszadik század elejéig nem harcoltunk, hiszen nem is volt mivel. Ebből a filmből megtudhatjuk, miként fejlődött ki a hadviselés legmodernebb ága.



felnőtt

Sony Movie Channel, 21.00 – Gravitáció (sci-fi dráma)

A sci-fi kedvelők tudják, milyen sok fantasztikus film szól arról, hogy az emberiségnek új otthont kell keresnie. Az a legtöbbször lényegtelen is, hogy miért. Alfonso Cuarón szakított ezzel a hagyománnyal. Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) űrkutató állomása egy meteorzápor miatt teljesen tönkremegy, a kutatónő pedig kinnreked az űrben. Célja most már csak egy: valahogy haza szeretne jutni. Ez a látványos és izgalmas film tulajdonképpen nem más, mint egy óda a Föld bolygóhoz.



KEDD



családi

HBO GO – Agymanók (animációs film)

Mit nem adnának a pszichológusok azért, hogy belelássanak az ember fejébe. Talán kevesebbet találgatnának, és kezelésük is eredményesebb lehetne. Nos, itt az egyedülálló lehetőség, hiszen Pete Docter filmje pontosan megmutatja, milyen főbb érzelmek és indulatok vannak egy kislány kobakjában. E mellett azt is láthatjuk, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak egymással, mint ahogy azt is megtudhatjuk, hogy mi okozza egy emberpalánta kedélyének hullámzásait. Az Agymanók olyan film, melyet mindenkinek látnia kell. Akkor is, ha nem pszichológus.



felnőtt

AMC, 21.00 – Serenity (sci-fi)

Érdekesen alakult a sorsa a kétezres évek elején készült Firefly című sorozatnak: az első évad sugárzását még a vége előtt abbahagyták annak ellenére, hogy már komoly rajongótábort tudhatott a magáénak. Kárpótlásul került a mozikba a Serenity, mely kicsit látványosabb és gyorsabb tempójú lett. Bár Malcolm Reynolds kapitány (Nathan Fillion) és a Serenity legénysége törvényen kívüli életet él, mindez nem azt jelenti, hogy az igazságon is könnyen túllépnek. Ahogyan azt a western hősök is szokták, hiszen ez a sci-fi izgalmasan elegyíti a két műfaj jellemzőit.



SZERDA



családi

Film Boksz Premium, 19.05 – Asterix az olimpián (kalandfilm)

Amikor gyerekeimmel először néztem ezt a filmet, a cselekmény kibontakozása során komoly morális dilemmát éreztem közeledni: vajon hogyan győzhet Asterix (Clovis Cornillac) és a többi gall az olimpián úgy, hogy nem doppingolhat? Obelix (Gérard Depardieu) más eset, hiszen ő születése óta a varázsital hatása alatt van, ám a többiek csak azért olyan eredményesek a harcban, mert előtte ittak egy jót Csodaturmix főzetéből. Ha valakit érdekel, hogy ezt a nem egyszerű kérdést végül hogyan oldották meg, nézze meg a filmet.



felnőtt

Film Plusz, 23.45 – A fegyvertelen katona (Háborús filmdráma)

Desmond T. Doss (Andrew Garfield) 1942-ben – mint annyi más amerikai fiatal – jelentkezett a hadseregbe. Ebben még nincs semmi különös, ám Desmond lelkiismereti okokból nem akart fegyvert fogni. Kérését a hadsereg vezetése némi huzavona után figyelembe vette. Doss szanitécként mentette társait Guamon és a Fülöp-szigetek felszabadításánál. Legnagyobb hőstettére Okinaván került sor, ahol egy magaslatról – két csata között – hetvenöt sebesült katonát hozott le. Mel Gibson megrázó erejű alkotása kiemelkedik a háborús filmek közül.



CSÜTÖRTÖK



családi

Film Café, 19.10 – Paddington (vígjáték)

Lehetett volna a nyúl, a kutya, a macska vagy a tigris, számomra némiképp rejtélyes okokból mégis a medve lett az az állat, melynek plüss változatából minden gyereknek van legalább egy darab. Nálunk például egy egész család lakik – apuka, anyuka és három bocs. Addig mozdulatlanul üldögélnek, amíg valaki kezébe nem veszi őket. Paul King filmjében azonban megtörténik a csoda: egy plüssmedve életre kel. Azaz dehogy, hisz Paddington mindig is élő volt. Az eredetileg perui illetőségű mackó Angliába érkezik, ahol a Brown család veszi a pártfogásába. Mindez nem azt jelenti, hogy eljött számára a nyugalom ideje, hiszen a kalandok csak ezután kezdődnek.



felnőtt

Duna Tv, 23.45 – Az ötödik pecsét (filmdráma)

Mély morális kérdések, társadalmi dráma és remek színészi játék. Bár Fábri Zoltán filmjét a felnőtt kategóriába soroltuk, valójában a középiskolás korosztálytól felfelé már meg lehet nézni. Sőt, elsősorban a fiataloknak kellene megnézniük, hiszen az idősebbek már biztosan látták – valószínűleg többször is. A második világháború végén egy kiskocsmában üldögél négy átlagember. Filozofálgatnak, beszélgetnek, ám egyszer csak megjelennek a nyilasok, elviszik őket, és szabadulásukat egy embertelen tett végrehajtásához kötik.



PÉNTEK



családi

National Geographic, 13.00 – Európa a magasból (ismeretterjesztő film)

Álmomban sokszor repülök. Ilyenkor nem csapdosok a karjaimmal, mint a gyerekek, amikor utánozzák a madarakat, csak egyszerűen felemelkedem a levegőbe, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna. Gondosan kikerülöm a vezetékeket és vigyázok, hogy ne ütközzek bele a házakba. Talán ezért is szeretem annyira azokat a természetfilmeket, melyek a Föld tájait a madarak szemszögéből mutatják be. Bele tudok feledkezni a látványba függetlenül attól, hogy az örök jég, a perzselő homok, az őserdők vagy éppen valamely hófödte gerinc körül száll a kamera. Ebben a filmben Európa felett repülhetünk. Szárnyak nélkül.



felnőtt

AMC, 21.00 – Véres gyémánt (akciófilm)

A véres gyémánt kifejezés eredetileg azokra a drágakövekre utal, melyeket különféle fegyveres csoportok termeltetnek ki a világ számos pontján. Több tízmilliárd dollár értékű üzletről van szó, így sajnos nem meglepő, hogy a szervezett bűnözés nehezen engedi ki azt a kezéből. Becslések szerint majd’ kétmillió ember kénytelen szörnyű körülmények között és állandó fenyegetettség mellett dolgozni e csoportoknak azért, hogy megszerezze a mindennapi betevőt. Edward Zwick izgalmas filmjének középpontjában is egy ilyen véres gyémánt áll. A számtalan morális kérdést felvető alkotás főszerepében többek között Leonardo DiCapriót láthatjuk.



SZOMBAT



családi

Netflix – A Willoughby testvérek kalandjai (animációs vígjáték)

Félre az álszeméremmel: süvöltő gyerekként vagy lázadó kamaszként biztos volt olyan pillanatunk, amikor azt kívántuk: bárcsak megpukkadnának a szüleink! A négy Willoughby testvérnek elege van abból, hogy anya és apa – persze csak szerintük – alig szentel időt rájuk. Egy utazási iroda hirdetése nyomán jön az ötlet: mi lenne, ha elküldenék őket egy alapos (és kellőképpen veszélyes) nyaralásra? Nos, a kívánságokkal az a baj, hogy bizony teljesülnek… A Lois Lowry gyerekkönyvéből készült fergeteges animációs vígjáték tanulságos mulatság az egész családnak.



felnőtt

HBO 3, 14.45 – A fehér holló – Rudolf Nurejev élete (életrajzi dráma)

Vannak pillanatok, melyek egész életeket, sőt, korszakokat határoznak meg. 1961. június 16. egy ilyen pillanat volt Párizsban: Rudolf Nurejev, miután a Szovjetunió sztártáncosaként megízlelte a szabadságot, nem volt hajlandó visszatérni hazájába társulatával. Hiába a kommunista titkosszolgálat minden igyekezete, a zabolátlan balettművész nyugaton maradt, megindítva a keleti blokkból történő művész-emigrációk sorát. Az elsősorban színészként ismert Ralph Fiennes harmadik nagyjátékfilm-rendezése szokatlan, ám érzékeny portré egy rendkívüli művészről.



VASÁRNAP



családi

M5, 14.35 – Bartók nyomában török népek között – Portréfilm Sipos János népzenekutatóról

Ma már egyértelmű, hogy népzenénk türk gyökerekkel is rendelkezik. Kodály és Bartók korában azonban botrányosnak tűnt a feltételezés, hogy a magyar zene az osztrákos-verbunkos magyar nóta helyett esetleg a keleti népek folklórjának irányából is értelmezhető. Sipos János Bartók nyomán ennek a kapcsolatnak eredt a nyomába a török népek között. Heroikus gyűjtőmunkája eredményeként bizonyíthatóvá vált kultúránk egy újabb, régmúltból eredő hajszálgyökere, illetve felszínre került többek között a kirgiz, a kazah és azeri népek népzenéje.



felnőtt

HBO GO – Romlott oktatás (dramedy)

Frank Tassone (Hugh Jackman) ad magára: fogyózik, elegáns öltönyökben jár. Pozitív légkört teremt maga körül: szót ért kollégáival, főnökeivel, beosztottjaival egyaránt. Mindenki szereti: okos, ügyes és eredményes. Egy kisvárosi iskola tanfelügyelőjeként dolgozik, s amikor egy nap súlyos pénzügyi visszaélésre derül fény, azt is megoldja, sőt, a bűnös kollégához is könyörületes. A tanulók boldogok, a szülők elégedettek. Aztán jön egy diák az iskolaújságtól. Cory Finley igaz történeten alapuló, feszült filmje az amerikai közoktatás legnagyobb sikkasztási botrányát leplezi le.

Baranyai Béla, Paksa Balázs/Magyar Kurír