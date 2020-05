Mit nézzünk? – Műsorok minden napra

A hét minden napjára szeretnénk rövid ismertetőinkkel két filmet ajánlani. A Családi megjelölés azt jelenti, hogy felsős gyerekkel bátran megnézhetjük az adott műsort vagy filmet. Felnőtt címkével azt láttuk el, ami a szülőket, felnőtteket segítheti abban, hogy egy kicsit elszakadjanak a hétköznapok problémáitól. Május 18. és 24. közötti ajánlóinkban nem csak a tévé, hanem az internetes szolgáltatók műsorai közül is válogattunk.



HÉTFŐ



családi

Cinemax, 14.30 – A szent és a farkas (filmdráma)

A történet valamikor a nyolcvanas évek végén veszi kezdetét. Marchesa Alfonsina de Luna márkinő (Nicoletta Braschi) dohányültetvényén mintegy ötven embert dolgoztat. Kihasználva a tanya, Inviolata – jelentése sérthetetlen – elszigeteltségét, gyakorlatilag rabszolgasorsban tartja őket. Fia, Tancredi – megunva a tétlenséget – levelet ír anyjának, melyben közli, hogy elrabolták. A fiú az egyik fiatal munkás, Lazzaro (Adriano Tardiolo) kedvenc helyén rejtőzik el. A jóságos Lazzaro összebarátkozik Tancredivel, ám a titkolózás láthatóan megviseli. Egyik nap félig lázasan és összezavarodva kóborol a hegyek között, megcsúszik egy szakadék szélén és lezuhan..., de aztán magához tér, visszaindul a tanyára, ahol nem talál senkit. Kiderül, hogy Lazzaro átugrott két évtizedet. A szélhámos márkinő időközben lebukott, munkásai pedig beköltöztek a városba…



felnőtt

Film Plusz, 21.00 – Űrvihar (sci-fi akcióthriller)

„Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van / Soha sincsen jó idő, mindig esik az eső!” Valóban, bárhogyan is alakul az időjárás, valahogy soha nem vagyunk vele megelégedve. Itt az idő, hogy a kezünkbe vegyük végre az irányítást! Dean Devlin filmjében az emberiség létrehozott egy műholdakból álló rendszert, mellyel olyan időjárást varázsol mindenkinek, amilyet szeretnének. Egy darabig minden jól működik, ám egyszer csak olyan anomáliák történnek, melyek rosszabbak, mint amilyennel a beavatkozás előtt találkozhattunk…



KEDD



családi

National Geographic, 17.00 – Reptéróriás: Dubai (ismeretterjesztő film)

Az Egyesült Arab Emírségek központi repülőterén évente majd’ hatvanmillió utas fordul meg. Hogyan lehet ennyi utast ellátni? Mekkora terület kell hozzá? És hány ember? Hogy oldják meg a repülőgépek biztonságos közlekedését? Egyáltalán, hány gép fordul meg ezen a repülőtéren egy nap alatt? Mit tesznek, ha valamilyen baleset történik? Többek között ezekre a kérdésekre kapunk választ a több részes ismeretterjesztő filmből.



felnőtt

Paramount Channel, 21.00 – Katonák voltunk (háborús filmdráma)

Az 1965 novemberében lezajlott Ia Đrăng-i csata volt az első olyan ütközet, melynek során az amerikai katonák összecsaptak az észak-vietnámi hadsereggel. A helikopter támogatással megvívott ütközet szemtanúja volt egy újságíró, Joe Galloway (Barry Pepper) is, aki később az egyik amerikai parancsnokkal, Harold G. Moore ezredessel (Mel Gibson) együtt leírta a tapasztalatait. A könyvből Randall Wallace egy olyan filmet készített, mely – az ütközet lefolyásának részletei mellett – a katonasorsot is közelebb szerette volna hozni a nézőhöz. Bár az kérdéses, hogy ez hogyan sikerült, az biztos, hogy a Katonák voltunk az egyik legjobb vietnámi háborúról szóló film lett.



SZERDA



családi

Film Plusz, 16.45 – Szemfényvesztők 2 (akciófilm)

Egy bűvész nem akar mást, mint szórakoztatni a közönséget. Trükkjeihez sem kell egyéb, mint némi gyakorlás, no meg persze megfelelő eszköz. A „lovasok” (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco és Lizzy Caplan) azonban nem közönséges bűvészek, nagyszabású attrakcióikkal mindig valami határozott célt szeretnének elérni. Most azonban fordul a kocka, egy számítógépguru (Daniel Radcliffe) ugyanis megzsarolja őket. A négy lovasnak egy eddig soha nem látott trükköt kell bemutatnia, ráadásul úgy, hogy valódi szándékuk mindvégig rejtve maradjon.



felnőtt

AMC, 17.30 – Mobil (thriller)

A kilencvenes évek elején még megmosolyogtuk azokat a vállalkozókat, akik táskányi berendezést cipeltek magukkal, hogy bárhol és bármikor elérhetőek legyenek. Azóta persze nem csak a méret változott. Életünkhöz ma már oly mértében hozzátartozik az alig öklömnyi készülék, hogy nehezen tudnánk meglenni nélküle még akkor is, ha sokszor teljesen felesleges beszélgetéseket folytatunk rajta. David R. Ellis filmjében azonban a mobil – és a vezetékes készülék is – megmutatja, milyen hasznos is tud lenni. Amikor Jessicát (Kim Basinger) elrabolják, sikerül egy roncs telefonról felhívnia egy ismeretlent. A másik oldalon Ryan (Chris Evans) mobilja cseng, aki segíteni is próbál nőnek. Már csak az a kérdés, ki az illető, hol van, ki rabolta el és miért.



CSÜTÖRTÖK



családi

Moziverzum, 18.35 – Star Trek (sci-fi akciófilm)

„Az űr, a legvégső határ. Ennek végtelenjét járja az Enterprise csillaghajó, melynek feladata különös, új világok fölfedezése, új életformák, új civilizációk fölkutatása, és hogy eljusson oda, ahová még ember nem merészkedett.” Több mint ötven éve kísérhetik figyelemmel a rajongók az Enterprise csillaghajó kalandjait. Ez a film visszakanyarodik a történet legelejére. Elmeséli, miként találkozott először Kirk kapitány (Chris Pine) és Spock parancsnok (Zachary Quinto), és hogyan állt össze a legendás űrhajó legénysége.



Felnőtt

Mozi Plusz, 19.00 – A Bourne csapda (akcióthriller)

A Bourne-trilógia első részének a tanulsága röviden az volt, hogy nincs magányosabb egy titkosügynöknél, főleg ha annyira titkos, hogy ő maga sem tud róla. A második epizódban – melyben már tudja, hogy kicsoda, de szeretné elfelejteni – a vadászat rejtelmeivel ismerkedhetünk meg. Jason Bourne-ra (Matt Damon) ugyanis nemcsak az amerikai titkosszolgálat, de egy orosz olajbáró is kivetette a hálóját. A hajsza közben hősünk rá szeretne jönni, kik és miért üldözik, ezért ahelyett, hogy menekülne, elindul a csapdák felé. Így lehetséges, hogy a vad maga is vadász lesz, és minden vadászról kiderül, hogy akár prédává is válhat.



PÉNTEK



családi

Paramount, 18.50 – Kate és Leopold (romantikus vígjáték)

Stuart (Liev Schreiber), a magának való szobatudós megleli minden scifi-rajongó álmát: egy titokzatos rést az idő szövetében, amivel lehetségessé válik az időutazás. Igen ám, de az első küldetés során hősünkkel együtt (vissza)érkezik egy igazi múlt századi amerikai aranyifjú is (Hugh Jackman), a volt barátnő (Meg Ryan) pedig hamarosan belehabarodik a mulatságosan régies modorú, előzékeny úriemberbe. Idáig filmünk nem is volna több, mint egy szokásos romkom, az átlag fölé James Mangold elegáns rendezése, valamint színészeinek játéka emeli.



felnőtt

M5, 20.30 – Sípoló macskakő (szatíra)

Kamaszok érkeznek a nyári építőtáborba. Ki kedvvel, ki duzzogva, ki beletörődéssel – hisz a tábor kötelező, része a Kádár-kor idült képmutatásának. Munka azonban – noha a rendszer folyton erről szónokol – nincs. A felügyelők különféle pótcselekvésekkel próbálják múlatni az időt, ám a fiúk gyorsan megneszelik, hogy becsapják őket. Gazdag Gyula máig aktuális nagyjátékfilmje rettentően kínos volt a hatalomnak, hiszen pont azt a magatartást bírálta élesen, amire a bornírt párttitkárok próbálták nevelni a magyar társadalmat: nézz félre, tégy úgy, mintha minden rendben volna…



SZOMBAT



családi

Cinemax, 13.45 – Ready Player One (scifi-kalandfilm)

2045 Amerikájában nem maradt túl sok a valóságból – a közember ezért inkább a virtuálisba menekül, ahol minden csillogó, izgalmas és tartalmaz legalább egy rejtett utalást. Wade (Tye Sheridan) komoly ismerője e világnak, szerettei híján napjait jórészt itt tölti. Amikor az alapító (Mark Rylance) meghal, kiderül, hogy egy különleges kincset rejtett el a játék mélyén, s aki megszerzi, teljhatalmat kap a játék felett. Ernest Cline 2011-es regénye a videójátékos geek-generáció kulcsműve, s ki más rendezhetett volna belőle stílusos látványfilmet, mint Steven Spielberg?



felnőtt

Cinemax 2, 18.50 – A férfi mögött (kamaradráma)

Joe Castleman író (Jonathan Pryce) felesége (Glenn Close) társaságában értesül arról, hogy a Nobel-bizottság felterjeszti a neves díjra. Az öröm határtalan, Joe kicsit meg is szédül a hirtelen jött elismeréstől. Közben egy újságíró (Christian Slater) kínos kérdéseket tesz fel: talán a leendő díjazott nem is gazdája saját életművének? Björn Runge rendezése teátrális fordulatok helyett erre a dilemmára koncentrál, s az elharapott megjegyzések mögötti élethazugságokra, melyek lassan, észrevétlenül rombolnak szét egy házasságot.



VASÁRNAP



családi

M4 Sport, 19.00 – Forma-1: Monacói Nagydíj (sportműsor)

Az év, amikor Michael Schumacher első idényét tölti a Ferrarinál, a Williams uralkodik Damon Hill világbajnoki ambícióival, ám betör mellé egy új tehetség, a legendás Gilles Villeneuve fia, Jacques. A motorsport királykategóriája még nyögi Ayrton Senna tragikus halálát, és az átmenet éveit éli. A monacói hercegség pedig különleges hely: kanyargós utcai pályáján lehetetlen előzni, s gyakran meghökkentő eredmények születnek. Így történt ez 24 éve is, amikor a 22 tagú mezőnyből hatalmas izgalmak közepette mindössze hárman értek célba.



felnőtt

Viasat3, 21.00 – Szárnyas fejvadász 2049 (scifi dráma)

Ridley Scott 1982-es, műfajteremtő filmjében megjósolta a világkatasztrófát: az ember helyét saját robot-teremtményei veszik át, miközben a humánum végleg kimúlik a megavárosok mocskos-bűzös sikátoraiban. A Szárnyas fejvadászhoz lehetetlenség folytatást készíteni, Denis Villeneuve mégis megcsinálta: elégikus mozija a kataklizma utáni kiábrándultságról tudósít, s azt kérdezi, vannak-e még emberi érzések a letisztultra formatervezett sivárság korában. K (Ryan Gosling) különös rejtély utáni nyomozása a meg-emberülés csöndes ígéretét hordozza.

Baranyai Béla, Paksa Balázs/Magyar Kurír