Mit tehetünk a járvány alatt? – Lukovits Milán, a Mária Rádió műsorigazgatója felhívása

A járvány második hullámának idején sokan feltesszük magunknak a kérdést: mit is tehetünk, hogy javuljon a helyzet?

Legtöbbünknek van személyes ismerőse a koronavírus áldozatai között, vagy közelebbi barátaink, rokonaink közül fekszik valaki kórházban, akiért aggódni kell. A tudósok és az egészségügyi dolgozók munkája, valamint mindenki elővigyázatossága és önfegyelme mellett, amire szükség van: az imádság és a böjt!

Minden embert, azokat is, akik nem keresztények, arra hívunk, hogy a maga módján csatlakozzon a karácsonyig tartó 40 napos böjti felhívásunkhoz (a vasárnap nem böjti nap). Magának a szigorú böjt tartásának gondolata a koronavírusos betegekért a szlovák püspököktől ered; külön is szép gesztus, ha mi is bekapcsolódunk! IDE kattintva tudja jelezni, hogy csatlakozott a böjthöz!

Ezenfelül a Mária Rádió hallgatói családja vállalkozzon arra, hogy mindent megtesz a koronavírusban elhunytak üdvösségéért! Nyerjünk teljes búcsút, és ajánljuk fel minden egyes elhunytért. (…)

Legyen ez a Mária Rádió hallgatói családjának a szolgálata, amit megtesz a mai magyar társadalomért; hogy az is, aki nem hívő, tudhassa, hogy az ő hozzátartozójáért – vagy ha ő maga lesz a vírus áldozata, akkor külön személy szerint érte is – valaki megtette, amit az ember egy másik ember üdvösségéért tehet. (...)

Nagyon szép gesztus és egyben hatalmas segítség lehet, ha a november során elnyerhető teljes búcsút felajánljuk egy olyan testvérünkért, aki a koronavírus-fertőzés áldozatává vált. IDE kattintva tudja jelezni, hogy csatlakozott a kezdeményezéshez.

Lukovits Milán teljes levele ITT olvasható.

Forrás: Mária Rádió

Fotó: Pixabay



