Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkészt a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén adták át az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést két felvidéki személyiségnek – tevékenységük elismeréseként. A rangos kitüntetést ezúttal Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke és Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora, a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynöke vehette át Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén.

Molnár Tamás atya, aki a Vatikáni Rádió magyar adásának pozsonyi tudósítója, a rádió weboldalán személyes hangon számol be az elismerés üzenetéről, szolgálatáról és a rádióval való kapcsolatának jelentőségéről.

A díjazott megosztotta: a nap és a város is nagy jelentőséggel bír számára, „hiszen évről évre ünnepként élem meg az egész közösséggel együtt augusztus 20-át, annak ellenére is, hogy ez Szlovákiában nem munkaszüneti nap. Pozsony pedig, jelenlegi szolgálati helyem, szorosan fűződik nemzetünk történelméhez. Gondoljunk csak például a koronázásokra... Pozsonyi lelkipásztori szolgálatom alatt, folytatva egy már megkezdett szép hagyományt, évről évre a koronázódómban, vagyis a Szent Márton-székesegyházban mutatom be a Szent István-napi ünnepi magyar szentmisét. Így volt ez idén is, immár nyolcadszor.”

Az ünnep napján délelőtt tíz órára kapott Molnár Tamás meghívást pozsonyi nagykövetségünkre. „Múlt pénteken ketten kaptunk Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Szlovákiában. Vörös Mária pedagógus, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke és jómagam. Egy pedagógus és egy pap. Mintha csak a jól ismert Reményik-vers felhívását üzenné nekünk, szlovákiai magyaroknak a kitüntetés adományozója, Áder János elnök úr, s mindazok, akik az adományozás folyamatában érintettek: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”

