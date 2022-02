Mondjunk nemet minden erőszakra – Ferenc pápa videoüzenete az emberkereskedelem elleni világnapra

A világnapon online imádságot tartottak, amelyet a Szerzetesrendek Legfőbb Elöljáróinak Nemzetközi Uniója hirdetett meg és a Talitha Kum emberkereskedelem-ellenes hálózat koordinált.

A programot megnyitó videoüzenetében Ferenc pápa felidézte az idén választott témát, amelynek középpontjában a nők állnak. Nők és leányok ezrei „vannak kitéve a visszaélések számos formájának, beleértve a kényszerházasságokat, a háztartásbeli és munkahelyi rabszolgaságot”. Ezek nyilvánvalóvá teszik „a diszkrimináción és az alávetésen alapuló kapcsolati modellek drámai következményeit”.

A Szentatya – a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikája egy részletét idézve – megállapította:

A világ társadalmainak felépítése még mindig távolról sem tükrözi egyértelműen azt a tényt, hogy a nők ugyanolyan méltósággal és jogokkal rendelkeznek, mint a férfiak.

Sajnos meg kell állapítani, hogy még szegényebbek azok a nők, akik a kirekesztés, a rossz bánásmód és az erőszak miatt szenvednek, mert gyakran kevesebb esélyük van jogaik védelmére.”

Ferenc pápa rámutatott, hogy az emberkereskedelem erőszakos módon háztartási vagy szexuális szolgáltatásokra kényszerít számos nőt és gyermeklányt, és alárendelt szerepbe helyezi őket. Mindez még ma is „egy olyan kapcsolati mintát kínál fel, amelyet a férfiak nők feletti hatalma jellemez”. A pápa kijelentette: „Az emberkereskedelem erőszak!

A minden nő és lány által elszenvedett erőszak nyílt seb Krisztus és az egész emberiség testén.

Egy mély seb, amely mindannyiunkat érint. Sok nőnek van bátorsága fellázadni az erőszak ellen.

Mi, férfiak is arra kaptunk meghívást, hogy mondjunk nemet minden erőszakra, beleértve a nők és a lányok elleni erőszakot is.”

Együtt kell küzdenünk minden ember sajátos és sokszínű jogaiért.

A változás és gyógyulás útja, amelyet Szent Bakhita állított elénk, azt bizonyítja, hogy minden lehetséges, ha hagyjuk, hogy Isten nekünk szánt gyógymódja átalakítson bennünket. Az irgalmasságból fakadó gondoskodás az, amely képessé tesz minket is „testvérként üdvözölni másokat”. Ferenc pápa szerint a törődés első lépése minden ember méltóságának elismerése. „A gondoskodás mindenkinek jó, annak is, aki nyújtja, és annak is, aki kapja”, mert „kölcsönösséget támaszt”.

„Bátorítok minden nőt és lányt, aki elkötelezetten küzd az átalakulásért és előmozdítja a gondoskodást az iskolában, a családban, a társadalomban. Arra biztatok minden férfit és minden fiút, hogy ne maradjon ki ebből az átalakulási folyamatból, emlékezve az irgalmas szamaritánus példájára: egy olyan emberre, aki nem szégyell testvére fölé hajolni és gondoskodni róla.

A gondoskodás Isten cselekvése a történelemben, személyes történetünkben és közösségünk történelmében.

Férfiak és nők gondoskodjanak egymásról. Ez az emberkereskedelem elleni idei imavilágnap felhívása: együtt elősegíthetjük a gondoskodáson alapuló gazdaság fejlődését, és minden erőnkkel harcolhatunk az emberkereskedelem minden formája ellen” – fogalmazott Ferenc pápa.

A videoüzenet Ferenc pápa buzdításával zárult. A Szentatya arra hív, hogy „tartsuk életben a felháborodást” az erőszak miatt, és nap mint nap legyen erőnk ahhoz, hogy elszántan lépjünk fel ezen a területen, anélkül, hogy engednénk az erőszak, a pénz és a hatalom arroganciájának.

