Mór városa díszpolgári címet adományozott Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek

Mór városának képviselő-testülete Spányi Antal székesfehérvári püspök részére a móri keresztény oktatás terén és a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és az elesettek támogatásában végzett kiemelkedő, lelkiismeretes munkájáért ítélte oda az idei „Mór Város Díszpolgára” címet.

Az ünnepélyes átadón a laudációban többek között a következők hangzottak el:

„Több mint két évtizednyi főpásztori szolgálata alatt a válságos helyzetben lévő iskolát megerősítette, fejlődési pályára állította. Fenntartása alatt a régi épületrész megújult, és új épületszárnnyal egészült ki. Felszámolta a Zrínyi utcai volt kenyérgyár területének városunkhoz méltatlan állapotát, ott korszerű sportudvart hozott létre. Az iskola fejlesztésével ma már 280, nagyrészt móri gyermeknek biztosít iskolába járási lehetőséget, és ez a szám évről évre növekszik.

Katolikus intézményfenntartóként is erősíti Mór térségi oktatási központ szerepét, a környező 10 településről is fogadva a bejáró diákokat az egyházi intézménybe.

Fontosnak érzi személyes kapcsolatát az Önkormányzattal, és szívesen tesz eleget a meghívásnak a Bornapokon, valamint az iskola életében is fontos Móri Diák Művészeti Fesztivál Gálaműsorán.

Az egyházmegyéhez tartozó móri épületek (iskola, templom, kápolnák, plébánia) felújításával, bővítésével folyamatosan értékteremtő beruházásokat végez városunkban.”

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Mór Városi Önkormányzat Facebook-oldala

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír