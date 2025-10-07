Mór városa díszpolgári címet adományozott Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek

Hazai – 2025. október 7., kedd | 14:47
A 2025. évi Móri Bornapok október 3-i, péntek délutáni hivatalos megnyitóünnepségén adták át a Mór Város Díszpolgára kitüntetést. Ezt az elismerést idén Spányi Antal püspöknek ítélte oda a képviselő-testület. A városi kitüntetést a főpásztor Fenyves Pétertől, Mór polgármesterétől vette át.

Mór városának képviselő-testülete Spányi Antal székesfehérvári püspök részére a móri keresztény oktatás terén és a Katolikus Karitász elnökeként a rászorulók és az elesettek támogatásában végzett kiemelkedő, lelkiismeretes munkájáért ítélte oda az idei „Mór Város Díszpolgára” címet.

Az ünnepélyes átadón a laudációban többek között a következők hangzottak el:

„Több mint két évtizednyi főpásztori szolgálata alatt a válságos helyzetben lévő iskolát megerősítette, fejlődési pályára állította. Fenntartása alatt a régi épületrész megújult, és új épületszárnnyal egészült ki. Felszámolta a Zrínyi utcai volt kenyérgyár területének városunkhoz méltatlan állapotát, ott korszerű sportudvart hozott létre. Az iskola fejlesztésével ma már 280, nagyrészt móri gyermeknek biztosít iskolába járási lehetőséget, és ez a szám évről évre növekszik.

Katolikus intézményfenntartóként is erősíti Mór térségi oktatási központ szerepét, a környező 10 településről is fogadva a bejáró diákokat az egyházi intézménybe.

Fontosnak érzi személyes kapcsolatát az Önkormányzattal, és szívesen tesz eleget a meghívásnak a Bornapokon, valamint az iskola életében is fontos Móri Diák Művészeti Fesztivál Gálaműsorán.

Az egyházmegyéhez tartozó móri épületek (iskola, templom, kápolnák, plébánia) felújításával, bővítésével folyamatosan értékteremtő beruházásokat végez városunkban.”

