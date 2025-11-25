Mosoly palackért – Az év végéig támogathatjuk a REpont automatáknál a rászorulókat

Az ünnepek közeledtével az automatákat üzemeltető MOHU mindenkit arra biztat, hogy visszaváltáskor ajánlja fel jótékony célra a palackok után járó összeget.

A 2024. január 1-jén bevezetett REpont rendszerben minden visszaváltásidíj-köteles italcsomagolás visszaváltható a kézi REpontoknál és a nagyobb üzletek automatáinál. Az automatáknál a visszatérítés bolti utalványként vagy – európai szinten egyedülálló módon – azonnali banki utalással is kérhető, emellett minden vásárlónak lehetősége van a visszajáró összeget jótékony célra felajánlani, köszönhetően a MOHU által életre hívott Mosolyra váltó programnak.

Az idén július 1. és december 31. között beérkező adományok három országos segélyszervezet – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt – gyermek- és családvédelmi programjait támogatják.

A szervezetek képviselői a MOHU-val közös november 12-i sajtótájékoztatón arról is nyilatkoztak, hogy mire fordítják majd az adományokból összegyűlt összeget.

Szabadhegÿ Péter, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke elmondta: „Hálásak vagyunk az adományozók bizalmáért és nagylelkűségéért. A szeretetszolgálat játszóterein naponta 4100 gyermek tölti hasznosan a szabadidejét, a családok átmeneti otthonaiban pedig több száz családnak tudunk segítséget nyújtani életük rendezéséhez. A REpont automatákon felajánlott összeggel az adományozók ahhoz járulnak hozzá, hogy ezeknek a családoknak méltó körülményeket teremtsünk, valamint hogy a gyerekeknek esélyt adjunk a fejlődésre, a felzárkózásra és a felhőtlen gyermekkorra, amely minden gyermeknek jár.”

„Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy részesei lehetünk egy olyan kezdeményezésnek, amelyben olyan célkitűzések erősítik egymást, mint a fenntarthatóság, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása és a közösség segítő ereje. A segélyszervezetünkhöz befolyó adományokból ezer gyermek számára tudunk fél éven át fejlesztő foglalkozásokat és élményprogramokat biztosítani országos intézményhálózatunkban. Ez pedig az egyik fő célkitűzésünkkel, az esélyteremtéssel is összhangban van” – fejtette ki Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

„Ez a lehetőség rendkívül fontos számunkra, hiszen a REpont automatákon keresztül érkező támogatásoknak köszönhetően még több hátrányos helyzetű családnak segíthetünk – mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. – A rászoruló embertársaink életének megkönnyítése és szebbé tétele egész évben hivatásunk része, de a téli ünnepi időszak közeledtével ez a küldetésünk még jelentősebb szívügyünk.”

Alig több mint másfél év alatt három és fél milliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a MOHU kötelező visszaváltási folyamatában a REpont rendszeren keresztül. Az így begyűjtött hulladékot a megfelelő helyen, válogatva újrahasznosítják. A hazai fogyasztók környezettudatossága továbbra is magas szintű, felülmúlva a rendszerrel kapcsolatos kezdeti várakozásokat.

A MOHU felhívja a figyelmet, hogy minden adomány a rendszer hivatalos csatornáin keresztül jut el az érintettekhez, az egyéb szervezetek QR-kódos adománykéréseivel kapcsolatban pedig óvatosságra inti a fogyasztókat.

A hivatalos adományozás részleteiről és a program eredményeiről a MOHU honlapján rendszeresen tájékoztat a vállalat.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír