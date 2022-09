Mosonmagyaróvári és hédervári diákok zarándokoltak a máriakálnoki kegyhelyre

Piarista atyák vezetésével a magyaróvári diákok először 1946-ban zarándokoltak el a közelben fekvő máriakálnoki kegyhelyre. Ezt a hagyományt elevenítették fel a néhány éve a mosonmagyaróvári és hédervári piarista iskola pedagógusai és diákjai.

A rekollekciós nap kezdetén a bűnbánati liturgiához kapcsolódóan tanév eleji gyónásukat is elvégezhették a tanulók, majd az udvari közös imádságot követően biciklikkel indultak a szomszéd település zarándokhelyére.

Az ünnepi szentmisét Bodó Zoltán magyaróvári esperes-plébános mutatta be, aki felhívta a figyelmet arra, hogy egész életünk zarándoklat, melynek célja az Istenhez történő megérkezésünk. Kiemelte, hogy a megtett utunk kettős természetű, hiszen közelebb kell vinnie bennünket önmagunkhoz és a világ Teremtőjéhez is. Az imádságban az egyéni szándékok mellett megfogalmazódott a közösség békevágya is.

Forrás és fotó: Piarista.hu/Piarista Gimnázium, Általános Iskola ás Óvoda - Mosonmagyaróvár

Magyar Kurír