Most nagyon fontos az összefogás – A szombathelyi karitász és a segítségnyújtás új formái

– A személyes kapcsolattartás a segítségnyújtás alapvető eszköze, amire most a régi módon nincs lehetőség. Miként kellett újragondolni a tevékenységüket?

– Át kellett alakítanunk a segítségnyújtást mind a hét, összesen 370 megváltozott munkaképességű ellátottat foglalkoztató intézményünkben. Így Szombathelyen, a szenvedély- és pszichiátriai betegeket ellátó Hársfa-házban, amely átmeneti otthon, nappali ellátó és foglalkoztató egyszerre. Továbbá a RÉV szenvedélybeteg-szolgálatban és a Szikla pszichiátriai gondozóban, ahol szintén nappali ellátást és foglakoztatást biztosítunk. Nincs mód arra, hogy az ellátottak bejárjanak az intézménybe, ahol eddig vállalatok által kihelyezett munkát végeztek, csoportterápiás foglalkozásokon vehettek részt, és itt biztosítottuk számukra a támogatott étkezést is. Gondozottjainknak felborult az élete. Nagy jótétemény, hogy a cégek nem bocsátották el őket, állásidőt fizetnek nekik, és megvan a remény, hogyha vége ennek a nehéz időszaknak, ott folytatják, ahol márciusban abbahagyták.

– Milyen lehetőségeket találtak?

– A gondozottjaink nem járhatnak közösségbe, és személyesen mi sem látogathatjuk őket, holott számukra ez az életviteli segítség a legfontosabb. Ezért „távsegítségnyújtást” alakítottunk ki és utcai szociális szolgálatot: megyünk családról családra. Naponta körbetelfonálunk, hogy kinek mire van szüksége. Mindenki elmondja a gondját-baját. Bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását kérik tőlünk, hiszen ők nem tudnak tartalékokat felhalmozni. Továbbra is biztosítani tudjuk számukra a szociális ebédet, aminek szükség esetén vállaljuk a kiszállítását is. A Szikla-ház ellátottjai számára messenger-csoportot hoztunk létre, a kilencven gondozottunk közül sokan bekapcsolódtak. Így intenzíven tudnak kommunikálni; sokat jelent nekik, hogy egymással is értekeznek, egymást is erősítik. Mindenki elmondja, mit csinál otthon, mit főzött, mit néz a tévében, mit talált a Facebookon. Élvezik, hogy egymásról mindent tudnak. Eddig azt látjuk, jól viselik a bezártságot, és mi is meg tudjuk adni nekik azt, amire szükségük van.

– Kerültek látóterükbe olyan családok, akik a járvány miatt jutottak nehéz helyzetbe?

– Igen, s több esetben tudtunk segíteni. Jól kiépített a plébániai önkéntes hálózatunk, akik képben vannak, hol kell cselekednünk. Székely János püspök atya kezdeményezte, hogy gyűjtsük össze a legsúlyosabb eseteket, hol veszítették el a szülők munkájukat, hol jelent gondot, hogy megszűnt az iskolai étkeztetés. Ezt mérjük most fel, és le fogunk ülni az érintettekkel, hogy helyzetüket megismerjük. Naponta kapunk hívásokat, több helyen tudtunk reagálni az aktuális helyzetre. Így például egy nagycsaládnak tudunk tabletet vásárolni. Jól tanuló gyerekeiknek nem volt telefonjuk, e nélkül viszont nem tudnának részt venni az oktatásban. Több mint két millió forintért vásároltunk tartós élelmiszert, és állítottunk össze csomagokat. Plébániákra szállítottuk ki ezeket, onnan osztják szét önkénteseink.

– Hogyan találnak erre forrást?

– Minden anyagi lehetőségünket mozgósítottuk. Bízunk abban, hogy a Jóisten ad, ha kiürül a kamra. Már fogytán vannak a készleteink, de folyamatosan kapunk telefonhívásokat, felajánlásokat is. A bajban a magyar ember összefog. Többen vállalták maszkok varrását, így a szombathelyi kórház belgyógyászatának 500 maszkot tudtunk biztosítani. Most támaszkodni tudunk arra a jó együttműködésre, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a családsegítővel kialakítottunk. A Facebook-oldalunkon felhívást tettünk közzé, melyben segítséget kérünk e konkrét helyzetben, amikor nagyon fontos az összefogás.

Fotó: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

Trauttwein Éva/Magyar Kurír