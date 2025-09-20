Motivációt adnak az iskolába járáshoz az arlói jezsuita Jelenlét Házban

Egy csoportban egyszerre körülbelül harminc gyerekkel foglalkozott a Jelenlét Ház négy helyi családmentor munkatársa, külön az alsósokkal és a felsősökkel. A foglalkozásokat mindig interaktív tornával kezdték, ahol minden résztvevő bemutatott egy mozdulatsort, amelyet a többiek utána vele közösen csináltak.

A játékos feladatok között volt kötélhúzás, kidobós, egymás hátára rajzolás ujjal, szoborrá dermedés. Beszélgettek a reggeli rutinról, a helyes tisztálkodásról és fogmosásról, az egészséges és káros ételekről. Ezeket is játékos formában, például különféle ételek képeit kellett csoportosítani aszerint, mennyire egészségesek.

A foglalkozások végén a gyermekek motivációs csomagot is kaptak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések programjának jóvoltából. Ebben ruhák, játékok, tisztálkodási eszközök voltak, amely az iskolába járást és az egészséges életmódot segíti.

A foglalkozásokra nem csak cigány gyerekek jöttek. A gyerekek szüleit is elhívták, segítségnek és a kapcsolattartás miatt is. Sok olyan család érkezett, akik eddig nem voltak kapcsolatban a Jelenlét Házzal. Közülük többen azóta visszajárnak a klubfoglalkozásokra.

A hosszú nyári szünet után a foglalkozások segítették a visszarázódást az iskolába járásba. A gyerekek őszintén válaszoltak a kérdésekre, aktívan és lelkesen vettek részt a csoportfoglalkozáson, még a kamaszkorba lépő felső tagozatosak is. Sőt, voltak szülők is, akik szintén beálltak a játékos feladatokba – mesélték örömmel az arlói Jelenlét program munkatársai.

