Múltunk a jelen viharában – Templomromot áldott meg Felföldi László püspök Tolna vármegyében

A somolyi templomról írásos forrás legkorábban 1721-ben tesz említést. Védőszentje ismeretlen. Építési dátumát, majd az épület pusztulásának idejét is csak megbecsülni lehet, mivel ezekről sem rendelkezünk pontos adatokkal.

Annyi bizonyos, hogy a romtemplom története feltehetőleg a 14–15. századra nyúlik vissza, amikor gótikus stílusban, nyugati tornyos, egyhajós elrendezésben épült.

A templomnak egykor otthont adó, valaha Somoly néven ismert falu a török időkben elnéptelenedett, a somolyi templom szentélye a 18. századra szinte teljesen elpusztult, 1824-től már csak a tornya állt, út sem vezetett a falmaradványokhoz.

Az országos méretű ROM Vándor kezdeményezésnek köszönhetően a somolypusztai épületmaradvány statikai megerősítését, restaurátori konzerválását, a torony repedéseinek kezelését, az eredeti falszerkezetek harmonizálását végezték el szakemberek, akik a rom elhanyagolt környezetét is rendbe tették, beleértve a rom megközelíthetőségének javítását is.

A ROM Vándor egy országos társadalmi felelősségvállalási kezdeményezés, amely a középkori templomromok megóvását és népszerűsítését tűzte ki célul – többek között azok felkutatásával, szakszerű helyreállításával, valamint a műemlékek környezetének megújításával foglalkozik.

A somolyi rom látogathatóvá tételének is az volt a célja, hogy a hely kortárs eszközökkel újra szakrális jelentést kapjon – biztosítva a műemlék hosszú távú fennmaradását és kulturális beágyazottságát.

Az augusztus 30-án, szombaton tartott ünnepi eseményen Felföldi László pécsi megyéspüspök méltatta, hogy összefogás eredménye a megújítás gazdagsága.

A főpásztor az ünnepélyes megáldás alkalmából mondott köszöntőjében kiemelte: a múlt kövein lehet csak jövőt építeni. Ez mindnyájunk életének titka, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ha nem sziklára, a múlt köveire építünk, akkor sem jelen, sem jövő nem lesz az életükben.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



