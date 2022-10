Műsorajánló: Dallamjelölések a Római Misekönyvben

Az emberi hang Isten ajándéka. A Jóisten így teremtett bennünket. Nagyon szép az orgonazene és más hangszerek hangja is, amelyet szintén Isten dicsőségére ajánlunk és használunk, azonban a keleti egyházban is, de nálunk a nyugati egyházban is az a cappella éneklés, a kíséret nélküli – nálunk gregorián – éneklés nemcsak hogy hivatalos, hanem az a legszélesebb körben elterjedt. Hiszen, ahol nincs kántor vagy nincs orgona, ott a cappella énekelnek. Magának a liturgiának az éneklése pedig nem elsősorban zenei betéteket, zenei tételeknek az előadását jelenti, hanem magának a szent liturgiának, a szentmisének az eléneklését – fogalmazott Varga László, a Liturgikus Intézet egyházzenei főreferense.

Miben változott az 1969-ben megjelent Ordo Missae és az 1991-ben napvilágot látott Misekönyv zenei részeihez képest a most megjelent új magyar nyelvű Római Misekönyv?

Erről beszél Varga László, az OMCE igazgatója, a váci székesegyház karnagya október 13-án, de. 11.04 perckor Az élet kérdései című műsorban a Katolikus Rádió hullámhosszán.

Forrás: Magyar Katolikus Rádió

Fotó: Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Magyar Kurír