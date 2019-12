Nagy értékű adományt kaptak a görögkatolikus speciális mentők

A LEGOTT mentőcsapat 2009 óta működik a Hajdúdorogi Főegyházmegye égisze alatt. Az elmúlt tíz évben számos belföldi és külföldi bevetésre kaptak felkérést, így például Albániában és Erdélyben árvíznél segítettek; Korfun eltűnt turista felkutatásában, Ecuadorban földrengésnél bizonyították segítő szándékukat és tudásukat. A csoport az emberi életek mentésére szakosodott, tagjai nyílt, erdős, bokros, sziklás területeken, a megrongálódott épületekben, romokon, roncsok között, vízen és víz alatt képesek túlélők mentésére és elhunytak felkutatására.

Az akciókban segíthet majd sokat az a mintegy hatszázezer forintos eszközcsomag, amit december 13-án vett át Kristóf Imre, a LEGOTT mentőcsapat vezetője a debreceni Metropóliai Hivatalban. Két jótevő – Szabó Róbert nyíradonyi vállalkozó, a helyi karitászcsoport tagja és Ignáth János, a szervezet elnöke – fogott össze, hogy a görögkatolikus speciális mentőket támogassák.

Az aggregátort, fúrógépet, ütvecsavarozót és fűrészeket Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita is megáldotta.

A LEGOTT-nak mindig nagy gondot jelent az akkumulátoros eszközök beszerzése, mert egyrészt sokba kerülnek, másrészt oly gyorsan fejlődik a technológiájuk, hogy nehezen lehet lépést tartani az újdonságokkal. Például gázrobbanásoknál lesznek nagy hasznukra, amely során nem kell vezetékekkel bajlódni, amelyek veszélyesek is lehetnek.

„Számtalan ígéretet kapunk, de a tényleges segítség sajnos a legtöbb esetben elmarad, ezért nagy öröm számunkra ez az adomány. Harminc tételből álló listát állítottunk össze, amelyből most tíz darabot kaptunk meg, de jótevőink hamarosan a többi eszközt is beszerzik. Ráadásul, mivel Szabó Róbert különféle szerszámokat forgalmaz, örök garanciát vállal rájuk, tehát ha valamelyik elromlik, azonnal cseréli” – mondta Kristóf Imre, aki azt is megjegyezte, hogy az idei karácsony igazán gazdag számukra, hiszen egy másik, névtelenséget kérő jótevőjük egy-egy bakanccsal lepte meg a 12 fős társaságot.

A legkisebb felájánlás is nagy segítség a LEGOTT-nak, hiszen csendben végzett munkájuk évente több tucatnyi ember számára jelent új esélyt. Jelenleg az igen leromlott állapotban lévő nyírgyulaji bázisukat igyekeznek korszerűsíteni, így ha valaki ebben tud segítségükre lenni, azért nagyon hálásak lennének.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

