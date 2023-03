Nagyböjti görögkatolikus templomi találkozások Miskolcon

Nagyböjt első szerdáján a miskolci székesegyházban volt az első ilyen találkozó. Az egyik legsajátosabb nagyböjti szertartást, az előszenteltek liturgiáját végezték együtt, Orosz Atanáz püspök részvételével.

A szertartáson Stefán Zoltán szirmai parókus mondott prédikációt; a hit megvallásának fontosságáról elmélkedett.

„Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” – idézte az áldozás előtti imádságot a szónok. Hangsúlyozta: nem elég, ha csak a szívünk mélyén hiszünk, hanem valamilyen módon nyilvánvalóvá is kell tennünk.

Krisztus is elvárja tőlünk, hogy életünkkel is valljuk meg hitünket, azaz éljük meg azt – fogalmazott a parókus, majd Péter apostol példájára utalt, akinek gyarlóságai ellenére is igazi bűnbánat sarjadt hitéből.

A nagyböjt mindig megújulási lehetőség, új kapaszkodó, melyben az ember lehetőséget kap arra, hogy meg tudja erősíteni azt a hitet, amely Istenhez köti. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor az életünkkel meg is tudjuk vallani.

„Éljünk úgy, erősítsük meg úgy a hitünket, hogy az valóban, nyilvánvalóan igazi vallomás, igazi hitvallás legyen!” – zárta beszédét Zoltán atya.

*

A március 1-jén tartott második találkozó helyszíne a miskolc-szirmai görögkatolikus templom volt; a szertartáson Boronkai József avasi parókus mondott szentbeszédet.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



