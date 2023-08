Nagyboldogasszony ünnepe egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az egri szemináriumban. Szentbeszédében az érsek elmondta: ősidők óta ünnepli az Egyház Szűz Mária mennybevételét, s a múlt század közepén XII. Piusz pápa is kinyilvánította, hogy testestül-lelkestül felvétetett a mennybe.

Az ember hajlamos túlságosan a földi dolgokra fókuszálni, az Egyház feladata ezért, hogy felhívja a figyelmet a fentebb lévő dolgokra. Ebben tanítónk Ég és Föld Királynője, Mária, aki nem távozott el közülünk, hanem mindig közel van hozzánk – mondta az egri érsek. – Mária mennybevétele az öröm és a remény ünnepe. Megmutatja, hogy a szeretet legyőzi a halált. Ezért hisszük az örök igazságot és az örök életet. Örülünk, hogy Istennél lehetünk majd, ahogy Jézus Krisztus feltámadása is megmutatta nekünk.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Balogh Ferenc

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházban mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén. Az eseményen részt vett Török Csaba plébános és az esztergomi papság.

A keleti egyházak titokzatosan mondták, Mária elszenderülése közel állt Szent István király szívéhez. Számunkra ez az ünnep egyszerre hordoz üzenetet saját örök sorsunkról és népünk életéről – mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros.

A főpásztor kiemelte: a magyarok gyakran tekintettek Nagyboldogasszonyra, a mennybe felvett Királynéra történelmünk legnagyobb válságaiban. „Szent István élete végén látta, hogy egész életműve veszélyben forog. Tudta, hogy a kereszténység nélkül a nyugati népek közé beépült, de még nem igazán integrált magyarságot a végső pusztulás fenyegetheti. Felajánlotta országát és népét a Boldogságos Szűz Máriának” – fogalmazott a bíboros.

Kitért arra is, hogy a középkor harcaiban, főleg pedig a török időkben vagy éppen a töröktől való felszabadulás ígéretes, de zavaros időszakában újra csak Szűz Máriához fordultak hazánk vezetői. I. Lipót császár és magyar király, Esterházy Pál nádor és sokan mások kimondták, hogy Szűz Mária Magyarország pártfogója. Hittek is abban, hogy az ő különleges segítsége még a földi csatákat is eldöntheti. Ezért vitették később például a máriapócsi kegyképet Bécsbe, ahol ma is megtalálható a Stephansdomban, és ezért volt Szűz Mária képe még a történelmi zászlókon is.

Sokan azt mondanák, hogy ez idegen korunk érzelemvilágától. De ma, amikor járványok, háborúk, természeti katasztrófák és drámai klímaváltozás fenyegeti az emberiség életét, átélhetjük a régi magyarok érzelmeit, akik minden szükségben Máriához kiáltottak – hangzott el a szentbeszédben.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Mudrák Attila

Győri Egyházmegye

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház búcsúnapján Veres András megyéspüspök celebrált szentmisét az egyházmegye főtemplomában. A főpásztorral koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános-kanonok, Reisner Ferenc általános püspöki helynök és Császár István, a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisa.

Ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy a Szűzanya földi életének végén teste és lelke azonnal a mennybe vétetett. Vagyis nem a halál, hanem az azonnali megdicsőülés várta őt – kezdte szentbeszédét Veres András megyéspüspök. – E dogma megértéséhez a hitbeli ismeretek elmélyítése szükséges. A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy a halál a bűn következménye. A Szűzanyát Isten megóvta a bűntől, ezáltal a haláltól is, így vétethetett azonnal testestül-lelkestül a mennybe.

Mária legfőbb vágya az volt már a földön is, hogy Isten jelenlétében éljen. Ezért volt számára a halál beteljesedés, csak egy átmenet a földi életből az öröklétbe, mert ugyanaz folytatódott számára, amit földi életében is igyekezett megvalósítani.

Ebből levonható az első következtetés, hogy akik Istent szeretik és az Ő jelenlétében élnek, azoknak nem szabad félniük a haláltól. A szerető és irgalmas Istentől ugyanis nem lehet és nem is szabad félni. Pál apostol ezért írja: A szeretet nem ismeri a félelmet. Vagy ahogy a halálról fogalmaz: „Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.” (Fil 1,21) Éppen ezért a hívő embernek erősítenie kell magában és másokban is a tudatot, amelyet ez az örömhír hordoz: azoknak, akik Istent szeretik és az Ő szeretetében élnek, nincs okuk félni a haláltól.

Mit tanít még nekünk ez az ünnep? A Szűzanya mennybevételével Isten megmutatta számunkra, hogy nem hagyja magára azokat, akik az Ő útján igyekeznek járni. Isten ugyanis beteljesíti annak az embernek a vágyát nemcsak az örökéletben, de már itt a földön is, aki az Ő jelenlétében akar élni. Akik az Atya szeretetében igyekeznek élni, azoknak vannak is megtapasztalásaik Isten jelenlétéről.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Pannonhalmi Területi Főapátság

Augusztus 15-én, Mária mennybevételének ünnepén a pannonhalmi bencés szerzetesközösség a munkatársakkal és a hívekkel közösen ünnepelt konventmisét a Boldogasszony-kápolnában. A liturgia végén Cirill atya a hagyományokhoz hűen megáldotta az oltár elé helyezett gyógynövényeket.

„Ezen a napon – ahogyan Hortobágyi T. Cirill főapát fogalmazott – ünnepélyesen jut kifejezésre, hogy nem feneketlen mélységbe, hanem Isten karjaiba halunk.”

„Amikor 1950. november 1-én XII. Piusz pápa ezt a régi hitbeli meggyőződést mint hivatalos hitvallást, mint dogmát kihirdette, sok keresztényt sokkolt ezzel. Hogyan hirdethet ki olyasmit a pápa, ami nincs benne a Bibliában? – kérdezték! Aztán C. G. Jung svájci pszichológus, aki hívő evangélikus keresztény volt, egy evangélikus lelkész fia, azt mondta: ez a pápai kijelentés a legjelentőségteljesebb vallási esemény a reformáció óta. Szerinte ugyanis nem dogmatörténeti, hanem pszichológiai szempontból kell értelmezni. Ez a hitbéli meggyőződés a lelkünk mélyén lévő archetípus képeit érinti: az asszony isteni magasságba emeltetik, és a test isteni méltóságot kap általa. (…) Szűz Máriának ezen az ünnepén testünk méltóságát ünnepeljük. A testünkben, amely a halálban Krisztus felmagasztalt testévé fog átalakulni (Fil 3,21), már most fel akar ragyogni Isten dicsősége. A testünk Isten megtapasztalásának színhelye.

A főapát a szentmise végén e szavakkal áldotta meg a szentélyben elhelyezett gyógyító hatású növényeket: „Mindenható Isten, a gyógyulás és az egészség forrása, testünk és lelkünk orvosa! Te Máriát minden teremtmény fölé emelted, amikor testestül-lelkestül felvetted a mennybe! Ezen az ünnepen hálát adunk neked a teremtés minden csodájáért! Gyógynövényeket hoztunk színed elé, hogy erőt és bátorságot nyerjünk általuk! Kérünk téged, halmozd el ezeket az általad sarjasztott növényeket gyógyító áldásoddal, hogy a betegek testük és lelkük gyógyulására használhassák, és így betegségükből felépülve áldhassanak téged. Áldd meg ezeket a gyógynövényeket! Emlékeztessenek bennünket dicsőségedre és gondoskodó jóságodra! Ajándékozz nekünk a Boldogságos Szűz közbenjárására gyógyulást! Engedd, hogy mindannyian az örök boldogságra jussunk, ott bekapcsolódhassunk az egész teremtett világ hálaadásába, ahol örökké áldunk téged Jézus Krisztus, a te Fiad által!”

Hortobágyi Cirill beszéde végén felidézte, a nyugat-európai hegyvidéki falvakban a megáldott gyógynövényeket a hívek otthonukban a feszület alá vagy hozzátartozóik sírjára helyezik, ezáltal fejezik ki, hogy „a halálnak már nincs hatalma felettük, és hogy Isten gyógyító és átformáló ereje erősebb, mint a halál” – így a szertartás végén a jelenlévők is magukkal vittek egy-egy csokorral a megáldott gyógynövényekből.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Székesfehérvári Egyházmegye

Augusztus 15-én ünnepi szentmisét mutatott be Spányi Antal megyés püspök Ugrits Tamás pasztorális helynökkel, Dózsa István plébánossal Nagyboldogasszony ünnepén Szent István király városában a székesegyházban.

Spányi Antal püspök szentbeszédében felidézte, hogy bár a mennybevétel dogmáját csak XII. Pius pápa hirdette ki 1950-ben, az ünnep az Egyház sok évszázados hitbeli meggyőződését tükrözi. Hogy miért csak ekkor lett dogma, arra XVI. Benedek pápa adja meg a választ, aki szerint XII. Piuszt nagyon súlyosan érintette a második világháború, a rettenetes és értelmetlen öldöklés, ezért vigasztalni akarta az emberiséget, ráébreszteni a világot arra, hogy nem a pusztításé, és nem az emberi gonoszságé a történelemben a végső szó, hanem a mennybe fölvett Szűzanyáé, akinek alakjában az nyilvánul meg, hogy a mindenkit üdvözíteni akaró Isten irgalmassága nagyobb az ember tehetetlenségénél.

Szentbeszédében a főpásztor a jó és a rossz örök küzdelméről szólt. Kiemelte, hogy Éva bűnbe esése után az ember elszakadt Istentől és testvérgyilkosság, reménytelenség, szenvedés, bizonytalanság, csüggedés lett az ősbűn következménye. A sűrű, átláthatatlan sötétségben hangzik fel azután több ezer év után az Isten vigasztaló szava, a sötétséget megtöri valami fény, ami mindent meg fog változtatni. „A paradicsomban kapott ígéret ott él az emberek szívében, a próféták ezt az ígéretet elevenen tartják, a szentek ezt az utat tanítják, és egyszer csak eljön egy másik Éva, akit mi Máriának nevezünk, aki nem hallgat a kísértőre, aki nem enged a csüggedésnek, aki arra törekszik, hogy Isten közelségében legyen, akinek egyetlen célja, hogy hallgasson az Istenre, figyeljen az ő belső hangjára, és erre a belső hangra mindig kimondja a maga igenjét. Éva sötétséget és nyomorúságot hozott, a másik Éva, Mária pedig biztató reménységet azzal, hogy világra szülte Isten fiát” – fogalmazott Spányi Antal.

A főpásztor emlékeztetett: Mária azért ment az égbe, hogy mindannyiunk kezét fogja, mindegyikünk életét imádságával kísérje és mindannyian megtapasztaljuk anyai szeretetét életünk legsötétebb óráiban is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Marcell

Kiemelt kép: Vatican News – Szűz Mária mennybevétele (részlet) Annibale Carracci, 1587 - 1590, Museo Nacional del Prado, Madrid

