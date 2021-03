Nagypénteki gyűjtés – Támogassuk a szentföldi keresztényeket a járvány idején!

Az adakozás jó alkalom arra, hogy közelről szemléljük a meghalt és feltámadt Jézus misztériumát, de arra is, hogy gondolatban mindannyian zarándoklatot tegyünk – írja Leonardo Sandri bíboros. Üzenetét a testvériségre építi, melyet már Assisi Szent Ferenc is hirdetett az élet minden területén, a vallás, a gazdaság, az ökológia, a politika, a kommunikáció terén. A kálvárián találjuk meg testvéri kapcsolatunk alapját. Ferenc pápa is erre buzdít minket tavaly megjelent Fratelli tutti kezdetű enciklikájában, emlékeztetve a kiengesztelődés ajándékának gyümölcseire.

A 2020-as év mindenki számára nagy próbatételt jelentett.

Jeruzsálem szent városa különösen nehéz helyzetbe került, és vele együtt a közel-keleti kis keresztény közösség is, mely szeretne az evangélium világossága, sója és kovásza lenni.

Tavaly a szentföldi keresztények megszenvedték az elszigeteltséget, ami miatt még távolabb érezték magukat, elvágva a világ többi részéből érkező testvéreik éltető kapcsolatától. A keresztények elveszítették a munkájukat, mert elmaradtak a zarándokok, egyes országokban a háború elhúzódása és a szankciók tovább súlyosbították a pandémia hatását. Ezen túlmenően pedig az anyagi segítséget jelentő szentföldi gyűjtés is elmaradt, mert sok országban nem lehetett megtartani 2020-ban.

Sandri bíboros arra szólít, hogy vegyünk részt a nagypénteki gyűjtésben. Ferenc pápa buzdítása nyomán kövessük az irgalmas szamaritánus példáját a tevékeny és szolidáris szeretetben. Emelkedjünk felül a közönyön, és ne menjünk el nehéz helyzetbe került testvéreink mellett. A gyűjtés jó alkalom arra, hogy ne fordítsuk félre a fejünket, ne tegyünk úgy, mintha nem látnánk a szent helyeken élő fivéreink és nővéreink szorult helyzetét, nehézségeit. Egy apró szolidáris gesztust tegyünk feléjük, amit Szent Ferenc visszaszolgáltatásnak nevezett volna.

Csak így tarthatnak ki a keresztény közösségek, ellenállva a kivándorlás kísértésének.

A plébániák ezáltal tovább végezhetik lelkipásztori küldetésüket, fennmaradhatnak a keresztény iskolák és folytatódhat a szegényeket, szenvedőket segítő szociális tevékenység is.

Végül, de nem utolsósorban Sandri bíboros a szent helyek megóvásáról szólt, amit részben a nagypénteki gyűjtésből finanszíroznak.

Nem mondhatunk le arról, hogy gondozzuk a szent helyeket, hiszen Isten Fia megtestesülése misztériumáról tanúskodnak kézzel fogható módon.

Konkrétan megmutatják az értünk való szeretetből és üdvösségünkért felajánlott életének helyszíneit. A Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa levele végén megismétli Szent Pál szavait, melyeket kétezer éve intézett a korintusiakhoz: „Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,6–7)

A pápák szándéka volt, hogy erős maradjon a világ különböző részein és a Szentföldön élő keresztények kapcsolata. Ezért VI. Pál pápa 1974. március 25-én közzétett Nobis in Animo kezdetű apostoli buzdításával elrendelte a nagypénteki gyűjtést. A ferences kusztódiára bízták a szent helyek gondozását, mely a gyűjtésnek köszönhetően tudja végezni küldetését. A szent helyek megőrzésén túl támogatja és fejleszti a helyi keresztény kisebbséget, a liturgiát, az apostoli munkát, a zarándokok ellátását. 2020-ban a Keleti Egyházak Kongregációjának kérésére a járvány miatt a gyűjtést szeptember 13-ára halasztották. Tavaly a kongregáció által létrehozott segélyalapból és a Keleti Egyházakat Segítő Mű különféle ügynökségeinek közreműködésével 303 projektet finanszíroztak 24 országban, a papok és szerzetesek támogatásán túl.

A ferencesek 1217 óta vannak jelen a Szentföldön. Legfontosabb missziójuk a szent helyek szolgálata. Mikor Assisi Szent Ferenc a Szentföldre érkezett, mindössze három keresztény szent helyet tartottak számon: a Szent Sírt, a betlehemi Születés-barlangot és a Szűzanya sírját. A ferencesek törekvése az évszázadok során, hogy minél több, Jézus életének eseményeihez kapcsolódó helyszínen alakítsanak ki kolostort és szentélyt, élettel töltsék meg a liturgián, imádságon keresztül. A szentírástudomány, a régészet művelésével céljuk, hogy minél teljesebb ismeretünk legyen a Jézus korabeli Szentföldről. A ferencesek jelen vannak Izraelen és Palesztinán kívül Jordániában, Cipruson, Egyiptomban, Libanonban és Szíriában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír