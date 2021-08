Nagyszabású fejlesztés indul a vértessomlói kegyhelyen

A sajtó nyilvánossága előtt jelentette be Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Spányi Antal székesfehérvári püspök azt a kormánytámogatást, amely lehetővé teszi a kegyhely múltjához és jelenéhez méltó felújítási és átalakítási munkálatokat. Az eseményen részt vett Igó István polgármester, Visnyei László plébános és Hartdégen Márton világi elnök.

Soltész Miklós államtitkár jelentette be, hogy a kormány a gazdaság élénkítése és fejlesztése érdekében 1,1 milliárd forintot ítélt meg a kegyhely és környezete infrastruktúrájának megteremtésére, fejlesztésére. „Ez hatalmas lehetőség a falunak és a térségnek, hiszen a hívők lelki szempontja mellett felértékelődik a környék, épített örökségünk megszépül, kulturált környezet fogadja majd a zarándokokat”.

Spányi Antal püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy

teljes egészében elkészült a Szent Család Zarándokút, amelynek kiemelkedő állomása Vértessomló – Székesfehérvár és Bodajk után.

„Egyházmegyénknek Vértessomló nagyon fontos települése, hiszen ez az egyik legszebb búcsúhelyszíne. Ennek a kegyhelynek jelentős, fontos üzenete van, mert a gyermekeket váró családok zarándokhelyévé vált. A somlói búcsú már régen kinőtte ezt a templomot, hatalmas közösségi sátorban fogadjuk az érkezőket. A most kapott források segítségével ismét széppé tesszük a templomot, szeretnénk megfelelő burkolattal ellátni a templomteret, parkolókat, vizesblokkokat kialakítani” – ismertette a terveket a megyéspüspök, aki bemutatta azt az

ezüst hálaszívekkel megtelt tárlót, amelyek a meghallgatott imádság tanúbizonyságaként a megszületett gyermekek nevét őrzik.

Czunyiné Bertalan Judit arról beszélt, bár Magyarország hányattatott történelmi múltat tudhat magának, ennek ellenére itt vagyunk Európa közepén, szilárdan, büszkén vállalva keresztény történelmünket és identitásunkat.

„Bízzunk abban, hogy az a keresztény Európa, melyet szintén a hite tartott meg, vissza tud térni keresztény gyökereihez. Olyan időszakban hirdetjük keresztény gyökereinket, amikor teljesen más a divatszellem, más a narratíva” – emelte ki a képviselő, aki elmondta, reformátusként is minden esztendőben részt vesz a búcsúünnepen, mert öröm, hogy a szentmise két nyelven szól. És öröm látni az arcokat, „a két-három babával érkezők meghitt és őszinte háláját a szemükben”.

A kegytemplom magas szintű megújulása és restaurálása szintén a projekt fontos részét képezi. A kápolnában található ugyanis egy 1730-as években készült barokk freskó, melynek feltárását és rendbetételét folytatják, emellett a templom állagának megóvásához szükséges munkálatokat is végeznek: a tetőszerkezet javítása mellett a mellékoltárok és a szószék is renoválva lesz.

A fejlesztéseket az is indokolja, hogy fontos zarándokutak is keresztezik a települést. Például a Mária Út – Csíksomlyótól Máriazellig. Nagy esemény a nyári nagybúcsú, Sarlós Boldogasszony ünnepe, valamint az őszi búcsú, Szent Márton ünnepe is. Ilyenkor több ezren zarándokolnak el a faluba, s gyakran ezerötszázan imádkoznak egyszerre, így sok embert szolgálhatnak ki a fejlesztések.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Somogyi Tamás



Magyar Kurír