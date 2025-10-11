„Nagytestvéreket” avattak Dombóváron

Hagyományteremtő szándékkal indították el a kezdeményezést a közelmúltban a dombóvári plébánián; az ötlet gazdája Fiszter Mihaéla hitoktató, akinek a kezdeményezésére a hittanosok

örömmel vállalták, hogy aktívan segítik és támogatják a kisebbek beilleszkedését a plébánia közösségébe.

A tizenkét idősebb ministráns hittanost Hegedüs János dombóvári plébános kérte fel, majd avatta fel szeptember 28-án a dombóvári Jézus Szíve templomban ünnepelt szentmisén.

A nagytestvérek egy kereszt kitűzőt vettek át a jeles esemény alkalmából, mely a vállalt testvéri szerepre emlékezteti őket a jövőben.

A nagytestvérek feladata a jövendőbeli elsőáldozók segítése a templomi szolgálatban, a mindennapokban, az iskolában, akikhez, mint igazi nagytestvérekhez, bátran fordulhatnak kérdésekkel, kérésekkel a kisebbek.

Hiszünk abban, hogy a gyermekek megújítják a világot a szolgálatuk által

– fogalmazott a hagyományteremtő kezdeményezésről Hegedüs János plébános.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Római Katolikus Plébánia, Dombóvár

Magyar Kurír