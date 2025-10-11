„Nagytestvéreket” avattak Dombóváron

Hazai – 2025. október 11., szombat | 12:46
1

Hegedüs János plébános szeptember 28-án a dombóvári Jézus Szíve templomban ünnepelt szentmisén avatta fel és áldotta meg a „nagytestvéreket” – azt a tizenkét ministráns hittanost, akik vállalták, hogy idősebb testvérként segítik a leendő elsőáldozókat a mindennapok feladataiban.

Hagyományteremtő szándékkal indították el a kezdeményezést a közelmúltban a dombóvári plébánián; az ötlet gazdája Fiszter Mihaéla hitoktató, akinek a kezdeményezésére a hittanosok

örömmel vállalták, hogy aktívan segítik és támogatják a kisebbek beilleszkedését a plébánia közösségébe.

A tizenkét idősebb ministráns hittanost Hegedüs János dombóvári plébános kérte fel, majd avatta fel szeptember 28-án a dombóvári Jézus Szíve templomban ünnepelt szentmisén.

A nagytestvérek egy kereszt kitűzőt vettek át a jeles esemény alkalmából, mely a vállalt testvéri szerepre emlékezteti őket a jövőben.

A nagytestvérek feladata a jövendőbeli elsőáldozók segítése a templomi szolgálatban, a mindennapokban, az iskolában, akikhez, mint igazi nagytestvérekhez, bátran fordulhatnak kérdésekkel, kérésekkel a kisebbek.

Hiszünk abban, hogy a gyermekek megújítják a világot a szolgálatuk által

– fogalmazott a hagyományteremtő kezdeményezésről Hegedüs János plébános.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Római Katolikus Plébánia, Dombóvár

Magyar Kurír

#egyházmegyék #hitoktatás #ifjúság #pasztoráció

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató