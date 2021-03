Napközi otthon segíti az időseket és hozzátartozóikat Nagybányán

Gondoskodni az idős családtagról, aki állandó felügyeletet, odafigyelést és társaságot igényel, nagy kihívás azokban a családokban, ahol mindkét szülő dolgozik, az unokák pedig iskolába járnak. A Caritas nagybányai idősnapközije épp ilyen helyzetekre nyújt megoldást.

Az intézmény tavaly nyitotta meg kapuit az „Együtt az időseinkért!” elnevezésű, az Európai Szociális Alapból finanszírozott POCU-projekt keretében, melynek gyakorlatba ültetője a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet. A központ ellátottai 65 év feletti, krónikus betegségekben szenvedő nagybányai idősek, akik még mobilisak, viszont állandó felügyeletet igényelnek.

A szociális intézmény nappali ellátást biztosít az idősek számára hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Szocializációs foglalkozásokat tartanak a pszichikai és mentális szinten maradás elősegítésére; futópadot és orvosi szobakerékpárt használhatnak az idősek, és gyógytornát is biztosítanak számukra. A napköziben figyelemmel követik a gondozottak általános egészségi állapotát személyre szabott módon, és a gyógyszereket is kiadagolják a kezelőorvos utasításának megfelelően. A központ az idősek étkeztetéséről is gondoskodik ebéd és uzsonna formájában.

Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az intézmény szakemberei tanácsadást és képzést is nyújtanak számukra arról, hogyan viseljék megfelelően gondját idős szerettüknek, amikor otthon tartózkodik. A központ kiemelt figyelmet fordít a járványmegelőzési intézkedések szigorú betartására, így a hozzátartozók nyugodtak lehetnek afelől, hogy idős családtagjuk jó helyen, jó kezekben van. Az intézmény szakemberei – szociális munkás, egészségügyi asszisztens, idősgondozók, gyógytornász – gondoskodnak arról, hogy a szépkorúak igényeiknek megfelelő szolgáltatásokban részesüljenek.

Az „Együtt az időseinkért!” projektnek köszönhetően a központ által nyújtott szociális szolgáltatások díjmentesek. Jelenleg az idősnapközi tíz új ellátottat tud fogadni Nagybányáról.

Forrás: Palincas Erika/Romkat.ro

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír