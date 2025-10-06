Ne félj, mert veled vagyok – Margaritha Valappila nővér tart lelkigyakorlatot Szombathelyen

Megszentelt élet – 2025. október 6., hétfő | 10:14
2

Margaritha Valappila nővér közel két évtizede tart lelkigyakorlatokat Magyarországon, Szombathelyre most érkezik negyedik alkalommal. November 24–28. között a Martineum Felnőttképző Akadémián Manfred Huber atyával ketten vezetik a lelkigyakorlatot, melynek mottója: „Ne félj hát, szolgám, Jákob – mondja az Úr –, mert veled vagyok.” ( Jer 46,28).

Időpont: november 24–28. 

Helyszín: Martineum Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)

Időbeosztás: hétfő 16.00–20.30, kedd, szerda, csütörtök 7.00–20.30, péntek 7.45–13.00

Jelentkezés: ITT, és a takacs.eszter@martineum.hu címen

*

A lelkigyakorlat csendben zajlik, célja, hogy a csendben a lelkigyakorlatozó Istenre és önmagára  találjon, felismerje Isten jelenlétét és vezetését életében. A napi programban lesznek előadások, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér, dicsőítés. Szerda délután lesz lehetőség szentgyónásra is.

Fontos, hogy csak az vehet részt a lelkigyakorlaton, aki végig ott tud lenni a programon.

Alsó korhatár: 17 év

A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek a súlyos betegek és azok, akik először vesznek részt Margaritha nővér lelkigyakorlatán.

Pszichés betegek és ilyesfajta kezelés alatt álló személyek nem vehetnek részt a programon.

A lelkigyakorlat segít múltunk feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és a megbocsátásban.

További információk az alábbi plakáton.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye; Martineum Felnőttképző Akadémia

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

