Ne félj, mert veled vagyok – Margaritha Valappila nővér tart lelkigyakorlatot Szombathelyen

Időpont: november 24–28.

Helyszín: Martineum Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)

Időbeosztás: hétfő 16.00–20.30, kedd, szerda, csütörtök 7.00–20.30, péntek 7.45–13.00

Jelentkezés: ITT, és a takacs.eszter@martineum.hu címen

*

A lelkigyakorlat csendben zajlik, célja, hogy a csendben a lelkigyakorlatozó Istenre és önmagára találjon, felismerje Isten jelenlétét és vezetését életében. A napi programban lesznek előadások, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér, dicsőítés. Szerda délután lesz lehetőség szentgyónásra is.

Fontos, hogy csak az vehet részt a lelkigyakorlaton, aki végig ott tud lenni a programon.

Alsó korhatár: 17 év

A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek a súlyos betegek és azok, akik először vesznek részt Margaritha nővér lelkigyakorlatán.

Pszichés betegek és ilyesfajta kezelés alatt álló személyek nem vehetnek részt a programon.

A lelkigyakorlat segít múltunk feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és a megbocsátásban.

További információk az alábbi plakáton.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye; Martineum Felnőttképző Akadémia



Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír