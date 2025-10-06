Ne félj, mert veled vagyok – Margaritha Valappila nővér tart lelkigyakorlatot Szombathelyen

Időpont: november 24–28.
Helyszín: Martineum Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.)
Időbeosztás: hétfő 16.00–20.30, kedd, szerda, csütörtök 7.00–20.30, péntek 7.45–13.00
Jelentkezés: ITT, és a takacs.eszter@martineum.hu címen
A lelkigyakorlat csendben zajlik, célja, hogy a csendben a lelkigyakorlatozó Istenre és önmagára találjon, felismerje Isten jelenlétét és vezetését életében. A napi programban lesznek előadások, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér, dicsőítés. Szerda délután lesz lehetőség szentgyónásra is.
Fontos, hogy csak az vehet részt a lelkigyakorlaton, aki végig ott tud lenni a programon.
Alsó korhatár: 17 év
A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek a súlyos betegek és azok, akik először vesznek részt Margaritha nővér lelkigyakorlatán.
Pszichés betegek és ilyesfajta kezelés alatt álló személyek nem vehetnek részt a programon.
A lelkigyakorlat segít múltunk feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és a megbocsátásban.
