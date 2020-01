Ne lopj! Kezdődhet a farsang! – Vicces plébániai hirdetések

Mindazok számára, akiknek vannak gyerekeik, de nem tudják, van egy berendezett szoba játékokkal.

*

Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a jótékonysági vásárról. Jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak a lakásukat megtöltő felesleges dolgoktól. Hozzák el a férjeiket is!

*

Az önbizalom erősítésére létrejött csoport csütörtök este hét órakor találkozik a plébánián. Kérjük, a hátsó ajtót használják!

*

Az Imádság és böjt lelkigyakorlat részvételi díja tartalmazza az étkezések költségét is.

*

Péntek este hét órakor az oratóriumba járó gyerekek a plébánia nagytermében előadják Shakespeare Hamletjét. Kérjük a közösséget, vegyen részt a tragédiában!

*

A mai hittanóra témája: Jézus a vízen jár. A holnapi téma: Jézust keresve.

*

Csütörtök este babból készül a vacsora a plébánia nagytermében. Utána koncert.

*

A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, az egész plébánia hálás nekik.

*

A plébános meggyújtja a gyertyáját az oltáron álló gyertyáról. A diakónus meggyújtja a gyertyáját a plébánoséról, majd megfordul, és egyesével meggyújtja a híveket az első sorban.

*

A próféciáról szóló találkozó előre nem látott okok miatt elmarad.

*

A plébániák közti kosárlabda-bajnokság következő meccse szerdán este lesz: Gyertek, szurkoljatok nekünk, miközben megpróbáljuk legyőzni Krisztus Királyt!

*

Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a halottakkal együtt, akikre emlékezni szeretnének.

Látott a plébániáján vicces hirdetést, feliratot? Kérjük, írja meg nekünk!

Az olaszból fordított félreérthető mondatok a tavalyi évben is nagy sikert arattak olvasóink körében, örülünk, hogy sikerült vidám perceket szerezni velük. Gyűjtsük össze most házunk táján is a hirdetések viccesre sikerült mondatait, hogy folytatódjon a farsangi vidámság!

Nem mindenki nyelvész, aki a hirdetéseket készíti, így előfordulhat, hogy olyan kétértelmű dolgot ír le valaki, amit észre sem vesz. Ha valaki saját plébániáján találkozott hasonlóan mulatságos feliratokkal, hirdetésekkel, kérjük, küldje el az mk@katolikus.hu e-mail-címre! A legjobbakat a farsangi időben közzétesszük.