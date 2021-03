„Ne nyugtalankodjék a szívetek!” – Pécsi diákok készítettek motivációs kisfilmet társaiknak

A rövidfilm alapötlete még február közepén született meg azzal a céllal, hogy a Ritmusvarázs Ütőegyüttes tagjai bátorító és kitartásra ösztönző üzenetet küldjenek középiskolás kortársaik részére.

A középiskolások tavaly november 11-én kényszerültek a digitális közegbe, azóta nem vehettek részt jelenléti oktatáson, mára azonban az általános iskolások is ismét távoktatásban részesülnek, így a célközönség kiszélesedett. Tanulás, sport, olvasás, gyakorlás, közösségi élet – most mindezek szűk keretek közé szorulnak, ami a diákság számára is komoly érzelmi és gyakorlati kihívást jelent.

A készítők azt remélik, hogy a motivációs videóban minden korosztály talál pozitív gondolatokat.