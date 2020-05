Ne váljunk a fertőzéstől való félelem megszállottjaivá – A ferences kusztos a Szentföld helyzetéről

Egyelőre nincsenek zarándokok a Szentföldön, mert a járvány miatt nem indulnak járatok azokból az országokból, ahonnan a legtöbb zarándok érkezik: az Egyesült Államokból, Spanyolországból, Olaszországból és Lengyelországból. A helyi hívők azonban vasárnap, Urunk mennybemenetele ünnepén újra átléphették a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika küszöbét, amely több mint két hónapig zárva volt. Hasonlóra a 14. század óta nem volt példa.

Jézus szent sírjának helye tehát újra megnyílt, de egyelőre csak korlátozott számban léphetnek be a bazilikába a zarándokok és kötelező a maszk viselése. Folyamatosan ellenőrzik a biztonsági távolság betartását, ám a szükséges előírások sem befolyásolhatták a hívek örömét, hogy végre ismét közösségbe gyűlhettek és ismét magukhoz vehették az Oltáriszentséget. Francesco Patton OFM, szentföldi kusztos az interjúban elmondta, zárt ajtók mögött a járvány idején is megtartották a szertartásokat, hiszen a szerzetesek együtt laknak az épületegyüttesben.

Egyelőre ötven fő léphet be a szent helyre és folyamatosan ellenőrzik a különböző egyházi közösségek felelősei, hogy aki belép a Szent Sír-bazilikába, visel-e maszkot és tiszteletben tartja-e az előírásokat. Tehát egy folyamatban levő megnyitásról beszélhetünk. A nyár végéig várni kell arra, hogy az első külföldi zarándokok megérkezzenek és a jövő év elejére várják, hogy Jézus földjére újra ellátogathassanak azokból az országokból, ahonnan a legnépesebb számú zarándokcsoportok érkeznek általában. Első helyen áll az Egyesült Államok, majd Olaszország és Spanyolország, valamint Lengyelország következik. A helyi hívek számára azonban ebben az időszakban is nyitva álltak a kegyhelyek: a Getszemáni-kert és Názáret sosem zárt be...

Minden elővigyázatossággal együtt azt az üzenetet kívántuk közvetíteni, hogy az Egyház sosem zárja be kapuit, továbbra is az ima helye marad

– nyomatékosította a szentföldi kusztos.

Ne feledjük el, hogy a Szent Sír-bazilikában a három egyházi közösség – a görög, a latin és az örmény – a karantén idején is folytatta az imádságot. A liturgiákat is bemutatták, bár sajnos a hívek jelenléte nélkül, azonban még erősebb egyházi lelkülettel és ökumenikus arculattal.

„Itt jelen van Kelet és Nyugat, ezáltal hangot adtunk az egész emberiség könyörgésének, hogy érjen véget a járvány.”

Francesco Patton ferences, szentföldi kusztos ezt követően a hívek reakciójáról szólt a templomok újranyitása kapcsán: „A jaffai Szent Antal-plébánián a hívek részvételével bemutatott szentmisén vasárnap az emberek könnyekre fakadtak, hogy újra együtt ünnepelhették az Eucharisztiát és áldozhattak, valamint, hogy meghallgathatták Isten szavát.”

A szentföldi kusztos az újraindulással kapcsolatban elmondta: „Megtesszük a szükséges óvintézkedéseket. Ugyanakkor arra van szükség, hogy egy nap visszatérjünk a normális hétköznapokhoz. Ez akkor érkezik majd el, amikor rendelkezésre állnak a hatékony kezelések, de

nem élhetünk mostantól úgy, hogy a fertőzés félelmének megszállottjaivá válunk, mert ez azt jelentené, hogy nem élünk meg többé hiteles emberi kapcsolatokat. Azt merem mondani, hogy újra kell dimenzionálni a félelmet.

Teljesen az óvintézkedések híve vagyok, amíg nincs megfelelő biztonság. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy le kell győznünk a félelmet, mert különben lesznek olyan emberek, akik nem alszanak éjjel, illetve a fertőzéstől való félelem miatt nem nyújtanak kezet senkinek, nem adnak puszit saját gyermekeiknek sem.

Ez azt jelentené, hogy belépünk az »érzéstelenített antropológia« korszakába és ez szörnyű eredmény lenne. Tehát óvatosság igen, tisztelet igen, de túlzott félelem és aggodalom nem.

Ne is gondoljunk arra, hogy ezután örökké így folytatjuk az életünket” – figyelmeztetett a szentföldi ferences kusztos.

A katolikus iskolák sorsa miatt a jeruzsálemi latin patriarkátus a napokban aggodalmának adott hangot. Ezzel kapcsolatban Francesco Patton kijelentette: „Ez egy másik kérdés, ami a gazdasághoz kapcsolódik, és természetesen osztozunk ebben az aggodalomban. Egyrészt mindannyiunk számára erős aggodalomra ad okot a zarándokok hiánya, másrészt a bizonytalanság amiatt, hogy a Szentföld javára általában a nagyböjtben megtartott gyűjtést áthelyezte a Vatikán szeptember 13-ra. A szentföldi anglikán püspök is aggódik sok iskolájuk miatt, hogy miként biztosítják a fizetéseket, mert Izraelben van szociális ellátás, Palesztinában azonban nincsen pénzügyi alap, amiből biztosítani tudnák a bérkiegészítést és a társadalombiztosítást. Ugyanakkor nem kell kételkednünk az isteni Gondviselésben. Ha lehetővé tette az égből alászálló mannát, akkor nekünk, a szentföldi keresztényeknek is segíteni tud ebben az időszakban.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír