Négy egyház püspöke a világ jövőjéről – Különleges találkozásra hív a „Szólj be a papnak!” csapata

Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök kezdeményezte a programot, amelynek ötletét Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Fekete Károly tiszántúli református püspök, valamint Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök örömmel fogadták. Eredetileg élőben találkoztak volna, de a járvány miatt módosultak az eredeti tervek.

Az április 25-én, szombaton 18 órakor kezdődő online esemény talán kevésbé lesz közvetlen, mint egy személyes beszélgetés. Ugyanakkor a téma fontosságát kiemeli, hogy a korlátozások közepette is létrejön az eszmecsere, arról a kérdésről, hogy „Csak Isten mentheti meg a Földet?”. A környezet pusztulása, a világjárvány és a háborús feszültségek által tépázott világunkban felvetődnek a kérdések, hogy merre tart az emberiség, visszafordíthatóak-e az aggasztó folyamatok, Isten figyelmeztetésének kell-e értelmeznünk a nehézségeket.

Az esemény sajátossága, hogy előzetesen beküldött vagy az esemény során a nézők által feltett kérdéseket válaszolják meg az egyházi vezetők. Kérdéseket ITT lehet küldeni, az online közvetítés pedig a „Szólj be a papnak” kezdeményezés Facebook-oldalán lesz.

A válaszadásra készülő püspökök egyenként is fontosnak tartották, hogy megszólaljanak ebben a témában. Palánki Ferenc azt emelte ki, hogy nem Isten büntetése a jelenlegi járvány, hiszen Ő „végtelenül szeret, de megengedi a rosszat, főleg, ha nem hallgatunk rá, s a magunk feje után megyünk”. Fekete Károly észhez térésre hívott, hangsúlyozva, hogy „ha nem tudunk magunktól belátásra jutni, akkor az Úristen egészen addig szűkíti azt a sávok számát, amelyen rohanunk egymás mellett”, amíg lassan egyirányú utcában találjuk magunkat. Kocsis Fülöp szerint nem tanulunk a történelemből, csak habzsolni akarjuk az életet, a lelki, az igazi célról teljesen megfeledkezve. Fabiny Tamás úgy gondolja, a válság radikális változásra késztet; a jövőre tekintve pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy „a lelkészek felelőssége is, hogy az emberek most feltámadt érdeklődését a transzcendens iránt fenntartsák és jó irányba tereljék”.

A beszélgetés során vélhetően szó esik majd arról, hogyan kell változtatnunk az egyéni és közösségi felelősségvállalásunkon, hogyan lehet erősíteni az egyházi aktivitást a teremtésvédelem területén, valamint arról, hogy be tudják-e tölteni a keresztények a társadalom „lelkiismeretének” szerepét ezeken a területeken.

A szervezők várják a kérdéseket az esemény előtt és alatt is!

Forrás és fotó: Szoljbeapapnak.blog.hu



Magyar Kurír