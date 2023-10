Négy napra Magyarországra költözött az európai Házas Hétvége mozgalom

A lelkinapot szentmise zárta a Szent István király székesegyházban, amelyet Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke mutatott be, a találkozót befogadó Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel és a Házas Hétvége mozgalomhoz tartozó európai közösségek jelen lévő papjaival együtt.

A Házas Hétvége mozgalomban részt vevő európai országok nemzeti felelőseinek kollégiuma azokat a házaspárokat és katolikus papokat tömöríti, akik a saját országukban a helyi Házas Hétvége közösség vezetőiként szolgálnak. Az egy házaspárból és a velük együtt szolgáló atyából álló úgynevezett nemzeti teamek évente háromszor találkoznak. A februári sevillai, a májusi torinói tanácskozás után most Velencén került sor a 4 napos rendezvényre. A konferenciát a Házas Hétvége európai felelősei vezették: a februárban vezetőnek megválasztott spanyol Jorge és Almudena Santon-Torrecilla, a horvát Sinisa Preimer atyával. A konferencián az angol, ír, francia, belga flamand és francia belga, holland, francia, spanyol, portugál, német, osztrák, olasz, horvát, romániai magyar nyelvű közösség képviselői vettek részt. A 4 nap alatt a házasság és papság szentségét közösen szolgáló lelkiség jelenlegi és jövőbeni feladataival, a felelősség bizonyos aspektusaival foglalkoztak.

A magyar közösség jelenlegi nemzeti felelősei – Jeney Gábor atya, Körmendi Gábor és Zsófia – nemcsak résztvevői, hanem a házigazdái is voltak a tanácsnak.

A Házas Hétvége mozgalom az elmúlt ötven évben közel száz országban már több mint 3,5 millió házaspárnak segített, hogy megújítsák kapcsolatukat, és házasságukat teljesebben éljék meg. A mozgalom elősegíti, hogy a párok jobban odafigyeljenek egymásra, megértsék egymást, együtt fedezzék fel, hogyan lehet házasságukat a lehető legjobban megélni. A papoknak, szerzeteseknek segít megújítani a lelkipásztori hivatást, és megtalálni annak módjait, hogyan lehet a munkatársi közösségben erősíteni a szeretetteljes kapcsolatokat.

Az október 7-i székesfehérvári lelkinap mottója Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. verse volt: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Az egybegyűltek ebben a témában három tanúságtétellel egybekötött előadást hallgathattak meg, két-két házaspár és egy-egy pap tolmácsolásában.

Elsőként Tál Zoltán atya (Keszthely), Balogh András és Bea, Szebényi Tibor és Eszter szólalt fel, majd Rosner Zsolt atya (Szigetvár), Lados Tamás és Johanna, Baranyi Attila és Kata tettek tanúságot. Végül Hajlák Attila atya (Imecsfalva, Erdély), Bándi Lóránt és Katinka, Orbán Csaba és Magdi tanúságtevő előadásai következtek.

A házas hétvégés gyakorlatnak megfelelően a házaspárok levelet írtak egymásnak a témához kötődő kérdésekre reflektálva.

A találkozó mottóját három részben tárgyalták Székesfehérváron.

A „Ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt” című kezdő előadás arról a fényről szólt, amelyet az Úrtól kapunk, és csak akkor tud világítani bennünk, ha időt töltünk Istennel. A fény forrásából táplálkozni annyi, mint mindennap meríteni Krisztusból, majd kimenni az emberek közé. Ha nem hagyjuk, hogy az Úr átjárjon, ha csak a magunk igazát keressük, akkor nincs bennünk világosság. És mivel a bennünk lévő fény Isten ajándéka, azt őriznünk kell, akkor lehetünk az ő jelei a világban, házaspárként és papként egyaránt.

A második tanúságtételben – „Lássák jó cselekedeteiteket” címmel – arról hallhattak a résztvevők, hogy ahhoz, hogy jót tegyünk, egymást is látnunk kell. Nekem is meg kell tennem az első lépést ahhoz, hogy megteremtsem a személyes találkozás lehetőségét, és ténylegesen is együtt lehessek az embertársaimmal, a házaspárommal. Viszont bárhol is tesszük a jót, ha Isten önzetlen szeretetével nézzük közben egymást, megpillanthatjuk Istent is. Fontos, hogy engedjük, hogy a szeretet közel vigyen minket egymáshoz, és így együtt adhassunk hálát Istennek közösségeinkért, amelyekben együtt tehetünk jót másokért.

A harmadik igerész – „Dicsőítsék a Ti mennyei atyátokat” – kifejtésekor az került középpontba, hogy Isten élmény akar lenni számunkra. Keresztény emberként egész életünk minden pillanatát istenélményként kell megélni. Isten dicsőítése pedig azt jelenti, hogy tetten érjük a mennyei Atyát, rácsodálkozunk szeretetére és gondviselésére. Ahhoz, hogy dicsőíteni tudjuk az Urat, először személyesen kell megtapasztalnunk jóságát, amiért hálát is kell adnunk. Meglepődnénk, ha egy reggel arra ébrednénk, hogy csak az maradt a miénk, amiért addig hálát adtunk Istennek. Adjunk hálát mindenért! Azokért a dolgokért is, amelyek fájnak.

A lelkinap csúcspontja az esti szentmise volt, amelyre a Házas Hétvége mozgalom Európai Tanácsának tagjai is hivatalosak voltak.

A szentmisében Spányi Antal püspök köszöntötte püspök- és paptársait, a mozgalom minden megjelent tagját. Azt kívánta, hogy Jézus köré gyűlve, az Egyház tanításában megerősödve térjenek majd haza a házaspárok, hiszen ma, amikor a világban annyi támadás éri a házasságot, nagy szükség van tanúságtevő életükre. Fontos, hogy a Szűzanya oltalma alatt, házastársi hivatásukban megerősödve tudják az emberiség sebeit gyógyítani, jó irányba fordítani az Isten terveivel szemben sodródó, bűnnel terhelt világot.

A főpásztor végül sok kegyelmet és Isten áldását kérte a Házas Hétvégés mozgalomra.

Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan Mária példáján és az Egyház tanításán keresztül erősítette meg a jelen lévő házaspárokat küldetésükben. „A Katolikus Egyház Katekizmusa ezt is mondja: »A házastársi szeretet és élet bensőséges közösségét a Teremtő alapította és vette körül törvényeivel (...). Maga (...) Isten a házasság szerzője.« (KEK 1603.) A házasság tehát nem egy civilizációs képződmény, amely létrejött, amikor az ember fejlődése során szükség volt rá, és amely aztán idővel eltűnik, amikor már nem lesz rá szükség.

A házasság nem gyermeke, hanem szülője a civilizációnak.

Újból fontos a szívünk táblájára írnunk, hogy a férfi és a nő szeretetszövetsége és az ebből fakadó család társadalmi és egyházi létünk alapsejtje, amely nem cserélhető fel semmivel. A Házas Hétvége mozgalom világszerte ennek a szeretetteljes igazságnak a hirdetője és tanúságtevője. A Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya pártfogása kísérje a közösség életét Európa-szerte és világszerte, hogy ennek a szent hivatásának eleget tudjon tenni!” – zárta gondolatait a főpásztor.

Marton Zsolt püspök szentbeszéde teljes egészében ITT olvasható.

A szentmise végén a Házas Hétvége mozgalom magyarországi vezetői, a találkozó szervezői, az Európai Tanács tagjai köszönetet mondtak a befogadó városnak, a támogató Székesfehérvári Egyházmegyének és Marton Zsolt püspöknek, és ajándékokat adtak át a Házas Hétvége mozgalom nevében.

A szentmisét követően a magyar közösség és a tanácskozás résztvevői egy közös vacsora után ünneplésen vettek részt a művelődési ház dísztermében.

