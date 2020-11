Negyed évszázada nevezték ki püspökké Márfi Gyula nyugalmazott érseket

Jelmondata: „A szeretet soha el nem múlik” (1Kor 13,8). Ennek jegyében ma a lakóhelyéül szolgáló veszprémi papi otthonban köszöntötte a jeles napon Takáts István érseki helynök a nyugalmazott főpásztort.

Az ünnepi alkalomból Márfi Gyulától egy korábban megjelent cikkünkből idézünk:

„Nem lenne helyénvaló az én személyemet, munkámat, érdemeimet túlértékelni, hiszen nekem is vannak bőven hibáim, tévedéseim, üresjárataim. Egyébként is: a püspök semmit sem tehet az Egyház többi tagja nélkül. A szó karizmája mit sem ér a körülmetélt szív és a körülmetélt fül adománya nélkül. (...) Köszönet a lelki sötét éjszakákért is, amelyeken már általános iskolás koromban úgy érzem, hogy átmentem. Volt idő, amikor szinte minden sötétbe borult számomra. És köszönet a hitért, mely anyagi javaknál, kitüntetéseknél sokkal fontosabb volt. Köszönöm azokat a lelki élményeket, melyekben fiatalok és idősek, egészségesek és betegek között részesültem. Volt idő, főleg Szombathelyen, hogy önmagam alatt voltam, de akkor jött egy-egy olyan élmény kórházban vagy egy tanfolyam alkalmával, amely újra elhitette velem azt, hogy érdemes volt pappá szenteltetnem magam, vagy – hogy még nagyobbat mondjak –, hogy érdemes volt megszületnem.”

Márfi Gyula veszprémi érsek a Zala megyei Pördeföldén született 1943. december 17-én. 1967-ben Szombathelyen pappá, 1995-ben Egerben püspökké szentelték. Szent II. János Pál pápa 1997. augusztus 14-én nevezte ki veszprémi érsekké, az év szeptember 6-án iktatták be. Márfi Gyula kimagasló szakmai munkája elismeréseként 2017. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye; Magyar Kurír

és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír