Negyedszer tartanak országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatot augusztus elején

A lelkigyakorlat szervezői a Boldog Ceferino Alapítvány, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága, a Boldog Ceferino Intézet és a Szombathelyi Egyházmegye. A lelkivezető Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK – szociális ügyekkel foglalkozó, így a cigánypasztorációt is támogató – Caritas in Veritate Bizottságának elnöke lesz.

Az eseményt augusztus 5. és 7. között, péntektől vasárnapig tartják a Patrona Hungariae Iskolaközpontban (1092 Budapest, Knézich u. 5–7.).

A megnyitó szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatja be augusztus 5-én, pénteken 17 órai kezdettel. A szertartás keretében gyümölcsszentelést végez Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, aki aznap elmélkedést, egyben tanúságtételt is tart a résztvevőknek.

A program augusztus 7-én, vasárnap 11 órakor szentmisével ér véget, ezt Székely János püspök celebrálja.

Mivel a cigányság körében a római katolikusok mellett a görögkatolikusok is igen tevékenyek, ez a lelkigyakorlat felépítésében is megmutatkozik, az augusztus 6-i, szombati nap döntően görögkatolikus szertartások köré épül, Szent Liturgiát mutat be Lakatos Péter országos cigánypasztorációs lelkész.

A Mátészalkán született, mélyszegénységben élő roma szülők első gyermekeként világra jött Lakatos Péter tavaly december elsején vette át az országos posztot a tisztséget csaknem húsz éven át ellátó Dúl Géza szátoki plébánostól.

A lelkigyakorlatra regisztrálni az alábbi linken lehetséges:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmfoiqzXHkTc9vLU9m-4kBS5mJWA6mtk5_aNEYT3jBVbSgoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

A részletes program ITT érhető el.

Forrás és fotó: MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

Magyar Kurír