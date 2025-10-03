Négyféle lelkigyakorlatra várják az érdeklődőket az év hátralévő hónapjaiban Máriapócsra

Október 17. és 19. között kerül sor a Mária-tisztelők és rózsafüzért imádkozók lelkigyakorlatára, amelyet Ivancsó Sándor atya vezet.

„Legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38) – igenek és nemek az Élet útján címmel rendezik meg a fiatal, felnőtt lányok lelkigyakorlatát október 25–28-ig. A lelkivezető: Szikora József atya.

„Evezz a mélyre!” (Lk 5,4) mottóval tartják az imádkozók lelkigyakorlatát. A november 28–30-ig tartó programot Pindzsu István atya vezeti.

Karácsonyváró lelkigyakorlatra várja az érdeklődőket Kiss Attila atya december 19. és 21. között.

További részleteket a plakátokon találnak.

Forrás és illusztráció: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Máriapócsi Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír