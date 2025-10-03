Négyféle lelkigyakorlatra várják az érdeklődőket az év hátralévő hónapjaiban Máriapócsra

Hazai – 2025. október 3., péntek | 12:43
4

A máriapócsi nemzeti kegyhelyen ez év végéig négy lelkigyakorlaton van lehetőség részt venni. Szerveznek lelki elmélyülést a Mária-tisztelőknek, a fiatal felnőtt lányok és az imádkozóknak is, illetve lesz karácsonyváró lelkigyakorlat is. Jelentkezés minden esetben a lelkigyakorlat hetén hétfőig lehetséges.

Október 17. és 19. között kerül sor a Mária-tisztelők és rózsafüzért imádkozók lelkigyakorlatára, amelyet Ivancsó Sándor atya vezet.

„Legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38) – igenek és nemek az Élet útján címmel rendezik meg a fiatal, felnőtt lányok lelkigyakorlatát október 25–28-ig. A lelkivezető: Szikora József atya.

„Evezz a mélyre!” (Lk 5,4) mottóval tartják az imádkozók lelkigyakorlatát. A november 28–30-ig tartó programot Pindzsu István atya vezeti.

Karácsonyváró lelkigyakorlatra várja az érdeklődőket Kiss Attila atya december 19. és 21. között.

További részleteket a plakátokon találnak.

Forrás és illusztráció: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Máriapócsi Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #kegyhelyek #lelkigyakorlat #programok #Szűz Mária

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató