Nehéz döntések a képernyőidőről – A KaPI konferenciája a gyermekek egészségéért

Szülőnek és pedagógusnak is a mindennapi élet egyik legnagyobb dilemmája: hogyan kezelje megfelelően a digitális teret? Mit engedjen meg a gyermeknek anélkül, hogy veszélyeztetné fizikai, lelki, mentális egészségét és biztonságát? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) december 5-i konferenciája.

A Kapcsold ki! Tedd le! – Hogyan csökkentsük a képernyőidőt? című szakmai nap kapcsán Szenthe-Tormássi Annával, a KaPI igazgatóhelyettesével készült interjú.

– Új területen kezdi meg munkáját a Katolikus Pedagógiai Intézet?

– A gyermekvédelmi munkánk részeként definiálnám a konferencia témáját, nem új területként. Gyermekvédelmi képzéseink során már évek óta foglalkozunk az internet, a digitális világ lehetőségeivel és veszélyeivel. Ezek a képzések alkalmat biztosítanak arra, hogy olyan témákat tárgyaljunk meg, mint például az online bántalmazás megelőzése, vagy az álhírek kiszűrése. Míg ezek a képzési alkalmak elsősorban preventív szemléletűek, úgy a képernyő előtt töltött idő csökkentése már az intervenció irányába visz. Hiszen az okoseszközök használatában össztársadalmi szinten érzékelünk egy olyan tendenciát, amely rossz irányba mutat.

– A képernyőidő csökkentésének ügyét karolta fel a Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza is.

– Valóban. 2025 tavaszán örömmel vettünk részt a Bethesda Gyermekkórház által rendezett szakmai találkozón és támogattuk kezdeményezését, hogy szakmai állásfoglalás és ajánlás szülessen a gyermekek képernyő előtt töltött idejének csökkentése ügyében. Az ajánlásra felhívtuk iskoláink, óvodáink figyelmét is. Ezt az ügyet továbbra is támogatva, a mostani konferenciánkon a gyermekek képernyőfüggőségének veszélyeit és káros hatásait állítjuk a fókuszba. Emellett bemutatjuk a pedagógusok és szülők kezében lévő prevenciós lehetőségeket, és közös gondolkodásra hívjuk a pedagógusokat és minden érdeklődőt.

– A konferenciát a pedagógiai intézet szervezi, az előadók között, ahogyan látom, nincsen kifejezetten pedagógus.

– Igen, tudatosan szerveztük így a napot. Az a tény, hogy a gyermekek túl sok időt töltenek a telefonjuk, laptopjuk stb. előtt, nem pusztán pedagógiai probléma. Kutatások sora bizonyítja, hogy nagyon komoly testi, lelki, mentális következményei vannak a túlzott képernyőidőnek. Ezért hívtuk meg Dr. Nagy Péter gyermekpszichiáter főorvost, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesét, hogy orvosi tapasztalatait ossza meg velünk: hogyan alakul át az agyi működés, milyen következményeket detektálhatunk többek között a figyelem, koncentráció területén.

Vendégünk lesz Pelle Veronika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakembere, aki a 2025-ben végzett szülői médiatudatosságot és a gyermekek médiahasználatát vizsgáló nagy Digital Parenting kutatás eredményeiről fog beszámolni. Pöltl Ákos családbiztonsági szakember neve sem ismeretlen előttünk, hiszen évek óta előadások sokaságával hívja fel a figyelmünket, hogy a digitális világ szülői/felnőtt védőháló nélkül mennyire veszélyes a gyerekekre.

Az ebédszünet utáni kerekasztal-beszélgetésen a képernyő előtt töltött időt csökkentő jó gyakorlatokat, kezdeményezéseket, stratégiákat szeretnénk bemutatni. Beszélgetőtársam lesz Sárospatakiné Szilágyi Gyopárka, a Bethesda Gyermekkórház klinikai szakpszichológusa, aki szülőket, családokat segít a képernyőidő csökkentésének folyamatában. Beszélgetni fogok Dr. Puskás Balázzsal is, a Váci Egyházmegye Szent Mihály Intézményfenntartójának főigazgatójával, aki gyermekvédelmi szakember, a digitális detox iskolai program elkötelezett támogatója. Kerekasztalunk harmadik vendége pedig az egyik délelőtti előadónk, Pöltl Ákos lesz.

– Kiket várnak a konferenciára?

– Alapvetően a katolikus iskolák és óvodák pedagógusait szólítottuk meg a szakmai programunkkal. Ám örömmel látjuk a testvéregyházak köznevelési és szakképzési intézményeiben dolgozó pedagógusait is, valamint minden érdeklődőt, szülőket és egyéb szakembereket. Azt gondoljuk, hogy ennek a konferenciának a témája nagyon aktuális. Annira fontos, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy a digitális világból visszataláljanak az analógba, hogy ezért kapuinkat is a lehető legszélesebbre tárjuk minden érdeklődő előtt.

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni Intézetünk honlapján (www. katped.hu), az alábbi linken, itt lehet. A részvétel személyesen és online módon is lehetséges.

Forrás és fotó: KaPI

Magyar Kurír