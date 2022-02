Nehéz sorsú gyermekek közösségi élménye Tuzséron

Tuzséron van egy különleges ház. A neve: Művészetek Háza. A „kis művészek” nehéz sorsú, többnyire nagycsaládból érkező, zömében cigány származású gyerekek. Sokat kézműveskednek, ám összességében megfoghatatlan a ház tevékenysége. Ugyanis ezeknek a gyermekeknek néha „művészet” két szám összeadása-kivonása, a betűk összeolvasása, lakhatási körülményeik okán sokan itt sajátítják el annak művészetét, mire való a zsebkendő, a toalettpapír, milyen késsel-villával étkezni.

Tóthné Veronika, munkatársai és önkéntes segítői személyre szólóan próbálnak segíteni, mindenkinek abban, amire szüksége van.

Ami pedig mindenki számára egyformán szükséges: a szeretet megtapasztalása.

A cigánypasztorációnak ebben a közösségi házában rácsodálkozhattunk, milyen az, amikor egyszerű programmal, egyszerű étellel, egyszerű körülmények között nagyszerű dolgok történnek.

A tuzsériakat máriapócsi, nyírkátai és nyírmeggyesi cigány és nem cigány gyerekek látogatták meg. Már a gyülekező is megható volt, körülbelül fél órát imádkoztunk, énekeltünk, s az érkezők ebbe kapcsolódtak be. Nagy ismerkedést nem kellett rendezni, hiszen korábbi találkozók, táborok, a Nyíregyházi Egyházmegye által szervezett programok során a tanulók nagyobb része már találkozott. Aki még nem, a közös éneklés, zenélés alatt feloldódott. Mire csapatokat alakítottunk egy rövid vetélkedőhöz, már mindenkinek úgy volt természetes, hogy nem települések szerint, hanem vegyes csapatokat kialakítva versengünk. Egyházi énekekkel plusz pontokat is szerezhettek a csoportok.

Ebédre házigazdáink töltött káposztát és fánkot készítettek. Végül ajándékhoz jutott minden résztvevő, amit Vera néni tombolának nevezett, de ez csupán abban nyilvánult meg, hogy a kihúzott szám tulajdonosa választhatott a könyvek, játékok közül. Ám hogy, hogy nem, mindenki kezébe került olyan számú cédula, amit kihúztak... Nagy szervező a tuzséri csapat...

Forrás és fotó: Orosz Istvánné/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír