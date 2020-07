Nem lesz többé a másik, hanem mi leszünk – A nemzetközi Karitász segítségnyújtása járvány idején

„A járványmegelőző projektekben elsősorban a leginkább veszélyeztetett közösségekre fókuszáltunk” – számolt be Aloysius John.

A Fülöp-szigeteken minden egyházmegyei karitászpontban ételt és alapvető higiéniás eszközöket osztottak az embereknek, és tanácsokat adtak nekik azzal kapcsolatban, hogyan tudják megvédeni magukat a Covid-19-től. Az Amazonas vidékén a Karitász tájékoztató programokat tartott a bennszülöttek nyelvén, hogy segítsenek megértetni a kialakult helyzet súlyát. A jeruzsálemi Karitász a plébániai közösségeken keresztül ételt és alapvető termékeket osztott a gyermekeknek és a családoknak a Gázai övezetben és Ciszjordániában. Venezuelában melegételt osztottak, valamint magas ásványianyag-tartalmú ételeket a gyermekeknek és a várandós kismamáknak. A római Karitász a legszegényebbeket támogatta alapvető élelmiszerrel és meleg étellel.

A migránsok, a menekültek és az otthonukat elhagyni kényszerültek szintén nagy veszélyben vannak. Elvesztették az egyébként is bizonytalan állásukat, a megélhetésüket, kiszámíthatatlanok az életkörülményeik, néhányan még az alapvető szükségletekhez sem jutnak hozzá. A Caritas Internationalisnak van egy speciális programja azok számára, akik menekülttáborokban élnek. A bangladesi Karitász az elsők között volt, akik a rohingják menekülttáborában segítettek, és tanácsokat adtak a Covid-19-cel kapcsolatban. Az alapvető segítségnyújtásokon kívül a szervezet a legrászorulóbbak számára higiéniai eszközöket, szappant, fogkrémet, fogkefét, fertőtlenítőszert, mosószert és más napi használati cikkeket adományozott. A cél az volt, hogy elkerüljék a tömeges megbetegedést.

Az afganisztáni Karitász és a nemzetközi szervezet központja is létrehozott egy külön csoportot, amely a tagszervezetek számára a legújabb járványügyi információkat biztosította. A Covid-19-platform hamar olyan felületté vált, ahonnan megbízható, naprakész információkhoz juthatott a teljes szervezet.

A Covid-19 által okozott válság hatása multidimenzionális: gazdasági, társadalmi, politikai és még spirituális is. A gazdasági válság milliók életét befolyásolja: a szegények amúgy is bizonytalan és kiszolgáltatott társadalmi helyzetét tovább rontja, megváltoztatja fogyasztói szokásainkat, mérhetetlenül kiszolgáltatottá teszi a teljes déli féltekét. Társadalmi hatásának előjeleit is látjuk. Az egyik ilyen, amely komoly aggodalomra ad okot, az élelemellátás bizonytalansága, ami több mint 250 millió embert érint világszerte a legszegényebb országokban. A Karitász érdekképviseleti munkára készül ezekben az országokban azért, hogy enyhítse az élelmiszerhez való hozzájutás bizonytalanságát, különösen Afrikában.

„A Covid-19-re adott válaszként a Caritas Internationalis a Szentatya felhívását ismételte arról, hogy hagyjuk abba a háborúskodást. Arra is hívtuk a politikai döntéshozókat, hogy engedjék el a legszegényebb országok adósságait, hogy ezeket az összegeket fel lehessen szabadítani ezekben az országokban élő szegény és hátrányos helyzetű emberek helyi felzárkóztatására.”

A főtitkár előadását Ferenc pápa szavaival zárta, melyeket a Szentatya április 4-én intézett hozzá az általános audiencián:

„Ez a világjárvány emlékeztet minket egyszer és mindenkorra arra, hogy az emberiség egy közösség, és hogy mennyire fontos az egyetemes testvériség. Hinnünk kell, hogy egy kicsit most olyan lesz, mint a háborúkat követően. Nem lesz többé a másik, hanem mi leszünk, mert csak együtt, közös munkával tudunk ebből a helyzetből kilábalni.”

