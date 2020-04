Nem a televízió, az internet köt össze minket, hanem maga a Lélek – Interjú Tamás Roland plébánossal

– Nagycsütörtök a papság ünnepe is, amikor az atyák újból kérik Isten áldását a hivatásukra. Viszont jelen esetben kérdés, hogy ez miként fog megvalósulni. Mit jelent ez egy plébános számára?

– Minden valószínűség szerint idén elmarad a szokásos nagycsütörtök délelőtti szertartás. De ez nem csupán egy hiány és akadály; így mindannyian arra leszünk utalva, hogy saját magunk ünnepeljük meg ezt az alkalmat, akár konkrét szentmisével (a hívők fizikai részvétele nélkül), akár más imádságos módon. Az ilyen alkalmak, amikor nem működik a hétköznapi rutin és a dolgok szokásos menete, véleményem szerint alkalmat is adnak nekünk, papoknak és híveknek egyaránt. Ilyenkor a saját buzgóságom alapján teszem meg azt, amit amúgy elvárnak tőlem a hívek vagy az elöljáróm, és ez segít abban, hogy rácsodálkozzak annak gazdagságára, amit egyébként évről évre rutinszerűen teszek.

– Mindez nehézség vagy lehetőség?

– Számomra inkább lehetőség. Persze magam is küzdök a technikai nehézségekkel, hogy a szertartásokba milyen módon tudnám bevonni a híveket; itt nálam úgy tűnik, az online internetes közvetítés lesz a járható út. De a helyzetet alapvetően lehetőségként élem meg, mert új utakat fedezhetünk fel. Ha a hívek hallják, hogy a faluban beharangoznak, akkor tudatosul bennük, hogy a templomban most kezdődik a szentmise. Ha hallják a harangszót az úrfelmutatás alatt, akkor valamiképp otthonaikban is az Oltáriszentség előtt térdelhetnek le. És számomra úgy prédikálni, hogy a templom fizikailag üres, de tudom, hogy a hívek mégis várják a szavaimat, szintén új hitbeli tapasztalat.

(…)

– A jelen helyzetben hogyan lehet megélni a közösségi dimenziót? Hiszen a járvány és az elrendelt liturgikus intézkedések megnehezítik az Eucharisztia ünneplését és így annak közösségi megélését. És a hívek mit tehetnek ebben a helyzetben?

– Gondoljunk arra, hogy Isten elküldte hozzánk az ő Fiát, az ő fizikális mivoltában, konkrét, megtapasztalható emberségében. A szentségek voltaképpen a megtestesülés és a húsvéti misztérium kegyelmét aktualizálják. Azonban az Atya elküldte a Lelket is, aki szintén ezt a kegyelmet munkálja, csak más módon. Ebben a helyzetben ezért, teológusként ezt tudom mondani, jobban kell figyelnünk a Szentlélek működésére. Ő ugyan nem lett emberré, ezért az ő működését nem tudjuk olyan módon megtapasztalni, mint a Fiúét, de ettől függetlenül az ő jelenléte és működése nem kevésbé valóságos, mint a Fiúé. Ezért egy vasárnapi szentmise alatt minket nem a televízió vagy az internet köt össze, hanem maga a Lélek, méghozzá egy valóságos és nem virtuális kötelékkel!

Emellett most a családok kapcsolatai is másként alakulnak. Az egy fedél alatt élők, házastársak, szülők és gyermekek, esetleg nagyszülők és unokák sokkal több időt töltenek együtt, mint eddig. Ez egy lehetőség sok minden, eddig talán elszalasztott dolog bepótolására. Beszélgetés, társasjáték, közös főzés – mennyi mindenre nyílik most lehetőség, amire az eddigi rohanás közben talán alig találtak időt.

Végül pedig: a világméretű szolidaritás. Az elmúlt évtizedek katasztrófáihoz hasonlóan ez a járvány is ráébreszt minket arra, hogy itt nincsen katolikus vagy protestáns, keresztény vagy muszlim, jobb- vagy baloldali; és végképp nincs jó vagy rossz ember! A járvány nem válogat; vagy együtt győzzük le, vagy sehogy. Ezért nem mondhatom azt: engem nem érdekel, hogy egy másik kontinensen hogyan terjed a vírus. Igen, ez a szomorú helyzet új módon ébreszt rá minket arra, hogy egy családot alkotunk, és szolidárisnak kell lennünk, világszinten. (...)

A teljes interjú ITT olvasható.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír