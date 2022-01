Német és svájci csillagénekesek látogattak a Vatikánba

2001 óta az aacheni gyermekmissziós pápai művek szervezésében a csillagénekesek egy-egy delegációja Rómába utazik, hogy részt vegyen a pápa újévi szentmiséjén, valamint római kulturális foglalkozásokon és találkozókon.

A Szent Péter-bazilikában tartott ünnepi szentmiséről a delegáció vezetője számolt be a Fides missziós hírügynökségnek. „Nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy sikerült eljutnunk Rómába, a pandémia ellenére is” – mondta a csoport koordinátora. Hozzátette, hogy idén, pontosan a világjárvány miatt, a csillagénekesek hosszabb ideig, egészen február 2-ig járják majd adománygyűjtés céljából a házakat szülővárosaikban.

A csoportvezető azt is elmondta, hogy római tartózkodásuk során számos előre nem tervezett program keretében közelebb hozták egymához szerepléseikkel az utca embereit a tereken, kávézókban, templomok kijáratánál. Különösen megható volt találkozásuk a fedél nélküliekkel. A koordinátor végül kiemelte a csillagénekesek működésének jelentőségét az ökumenizmus kapcsán.

A csillagénekesek december 29. és január 2. között tartózkodtak Rómában. Ezalatt lehetőségük nyílt találkozni a Svájci Gárdával, valamint Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnökével. A bíboros „a remény hírnökei”-nek nevezte a csillagénekeseket és megáldotta őket.

A látogatás csúcspontja a január 1-ji pápai szentmise volt, amelyről a fiatalok azt mondták, hogy „soha életükben nem fogják elfelejteni”. A négy svájci fiatal, 11 és 13 év közöttiek, így nyilatkoztak a Fides missziós hírügynökségnek: „Csillagénekesnek lenni nagy adomány mindannyiunk számára. Lehetőséget ad arra, hogy más gyerekeket segítsünk, megfelelve a csillagénekesek mottójának, miszerint: a gyermekek segítik a gyermekeket. Mindezek mellett pedig nagyszerű élményekben lehet részünk, ilyen a római látogatás és a pápai szentmise.

A csillagénekesek egy 16. századi hagyományt követnek, amely leginkább Észak-Európában terjedt el. A karácsonyi időszakban, egészen vízkeresztig gyermekek és fiatalok angyaloknak, pásztoroknak és napkeleti bölcseknek öltözve járják szülővárosaik házait, karácsonyi énekeket énekelnek, valamint áldást visznek az otthonokba. Adományokat is gyűjtenek, amelyek jótékonysági célokat szolgálnak.

A csillagénekesek a világ legnagyobb szolidáris mozgalmát alkotják a gyermekek körében, akik gyermektársaik megsegítéséért folytatják missziójukat. Svájcban mintegy 15 ezer gyermek vesz részt a csillagénekes mozgalomban, világszerte mintegy kétszáz projekt valósul meg tevékenységüknek köszönhetően. Idén az afrikai kontinens, azon belül is Ghána egészségügyi szolgáltatásait segítik az előadásokból és egyéb tevékenységekből szerzett adományokkal – hogy az afrikai gyermekek jobb egészségügyi ellátásban részesülhessenek. Elsősorban nevelési-oktatási, élelmiszer- és egészségügyi kezdeményezések valósulnak meg. Az adományokból ivóvízkutakat létesítenek, egészségügyi ellátást biztosítanak, iskolákat és plébániákat támogatnak. A Németországból indult szolidáris tevékenység egész Svájcban elterjedt, beleértve az olasz részeket is, de nagyon jelentős Észak-Olaszországban is.

A csillagénekesek a felebaráti szeretet nagyköveteiként magukkal hordozzák és bemutatják a karácsony hiteles szépségét és hirdetik Jézus születésének örömhírét.

