Németh Norbert olaszországi magyar főlelkész: Nélkülözhetetlen az anyanyelven átélt istenkapcsolat

Németh Norbert számára meglepetés volt a kinevezése, ugyanakkor egyfajta hagyományhoz való visszatérés az, hogy a Pápai Magyar Intézet rektorként láthatja el az Olaszországban élő magyarok lelkipásztori szolgálatát. „A Pápai Intézet mindenkori rektora volt egy régi hagyomány szerint a római magyar közösség lelkipásztora. Ez a hagyomány az 1990-es évek végén megszakadt, és most tulajdonképpen a püspöki konferencia a régi hagyományhoz tért vissza.”

„Ha végigtekintek Itálián, a gyönyörű Olaszországon, az Alpoktól az Etnáig, akkor megelevenednek azok a nagy olasz városok, ahol

komoly, jelentős magyar közösségek vannak, és igénylik is a lelkipásztorok jelenlétét”

– mondja Németh Norbert. Nem is csak a szentmisére vonatkozik ez, hanem arra is, hogy együtt lehessenek a pásztorukkal, szentgyónást végezhessenek, vagy akár egyszerűen az örömüket és szomorúságaikat megoszthassák velük. Ezt ebben a sok közösségben a főlelkész egyedül nem tudja ellátni, de az általa irányított papi kollégiumban számos kiváló fiatal lelkipásztor él. Ők már lelkipásztori jártasságot is szereztek, hiszen a a Pápai Magyar Intézet legtöbb ösztöndíjas papja otthon már káplánként vagy akár plébánosként is szolgált.

„A római tanulmányok mellett kifejezetten jót tesz az atyáknak, hogy egy kis lelkipásztori tapasztalatra szert tudnak tenni. A könyvtárak és az egyetemi előadások néha monoton világából kiszakadva elutazhatnak egy olaszországi városba, hogy az ottani magyar közösséget meglátogassák, és ott valódi lelkipásztori élményekre is szert tehetnek. A várost is láthatják, és missziós élménnyel térhetnek haza.” A rektor szerint ez kifejezetten megeleveníti egy papi kollégium vérkeringését. Emellett Olaszországban szolgáló papok segítségére is számít, így például Firenzében Jávorka Lajos atya, Bolognában Vértesaljai László atya végzi az ott élő magyarok lelkipásztori szolgálatát.

Az olaszországi főlelkész úgy látja,

a kinti magyar közösségek jelenleg nem annyira a kultúra, a nyelv és a hit megerősítését várják a lelkipásztortól, mint ahogy tették az 1956-ban vagy utána következő években emigrált magyarok, hanem sokkal inkább egyfajta anyanyelven kifejezhető imádság, anyanyelven átélt istenkapcsolat igénye él ezekben az emberekben.

A legfontosabb belső rezdülését minden ember csak az anyanyelvén tudja kifejezni, ezért ma leginkább ez a vágy hozza oda az embereket, és sokszor az a vágy is, hogy miután magyarként ott élnek egy olasz városban, szeretnének egy magyarral, egy magyar közösséggel találkozni, ahol mindenki magyarul beszél.”

Németh Norbertnek a főlelkészség átvételekor az volt a célja, hogy minden közösséget személyesen végig tudjon látogatni, és ezt majdnem sikerült is teljesítenie. – Most szeptembertől a Pápai Magyar Intézet papjai fognak majd „kirajzani” ezekbe a magyar közösségekbe – tette hozzá. Úgy látja, hogy akár a szentmisék számának növelésére is lehetőség van azokban a közösségekben, amelyek több lelkipásztori szolgálatra vágynak, többször összejönnének közösségi szinten. A nagyobb olasz városokban jelentős közösségek vannak, ezekben indokolt is lenne a szentmisék számának a növelése. Németh Norbert szerint Bolognában és Firenzében évente akár négyszer vagy hatszor is lehetne magyar nyelvű szentmisét tartani. Milánóban és Rómában minden hónapban van magyar nyelvű szentmise, mivel e városokban él a két legnagyobb magyar közösség Olaszországban.

A főlelkész nagy terve, hogy a római Szent István Zarándokházban minden évben megszervezze azoknak a világi munkatársaknak a találkozóját, akik az egyes olasz városokban segítik a lelkipásztorok szolgálatát. A szentmisével kapcsolatos összes tennivalót ők intézik az adott városban, már csak ezért is indokolt, hogy évről évre legyen egy találkozójuk, amelyen egyrészt a hitükben elmélyülhetnek, másrészt együtt látják azokat a feladatokat, amelyek az egyes közösségekben adódnak.

Azt várom ezektől a világi munkatársaktól, hogy mint a szentjánosbogarak, fényt vigyenek a közösségeikbe, azt a fényt, ami mindig is útnak indította az apostolokat és bennünket, papokat is ezekbe az olaszországi magyar közösségekbe.”

Németh Norbert arról is beszámolt, hogy idén is megtartották az Európában szolgáló magyar papok és lelkészek szokásos évi konferenciáját, még ha a körülmények csak az online összejövetelt tették is lehetővé. Az idei házigazda Varga Péter zürichi magyar lelkész volt. „Ez egy tapasztalatcsere volt abban a tekintetben, hogy ki-ki hogyan élte meg a bezártságot, milyen lelkipásztori ötletek, milyen kitörési pontok születtek egy-egy európai országban.” A papi találkozó résztvevői meghallgathatták Varga László kaposvári megyéspüspök elmélkedéseit is, így a hivatásukhoz is kaptak olyan szempontokat, melyek segíthetik és megerősíthetik őket.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

