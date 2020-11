Nemzeti gyászmisét mutattak be Fatimában a világjárvány áldozataiért

A tízmillió lakosú Portugáliában a népesség 2,13 százaléka, 217 ezer ember fertőződött meg idáig, és 3381 beteg hunyt el koronavírus-fertőzés következtében. Az elhunyt lelkek üdvösségéért José Ornelas püspök, a Portugál Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be a szentmisét, amelyen részt vett Marcelo Rebelo de Sousa államelnök és António Costa miniszterelnök is.

Ornelas püspök homíliájában hangsúlyozta:

A világjárvány nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy az emberi élet – törékenysége ellenére – mekkora adomány.

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, politikai nehézségeink mellett sem számadatok csupán az áldozatok, hanem mindenekelőtt Isten nagyon szeretett teremtményei. Isten előtt megnyílunk egy olyan út felé, mely a földi életen túl vezet minket. (...) Megemlékezünk továbbá az egészségügyben dolgozók, ápolók és orvosok önfeláldozó munkájáról, akik az első vonalban küzdenek a vírus ellen. Erőfeszítésük kifejezésre juttatja társadalmunk élet iránti megbecsülését.”

A portugál püspöki konferencia elnöke reményét fejezte ki, hogy az országnak sikerül megtartania ezt az értékrendet, az emberi törékenység megértését és a valódi irgalmasságot. Arra kérte a híveket, hogy gondolkodjanak el arról, hogy a halál az emberi élet része, hiszen a halál elfogadása és befogadása a Szentírás üzenete. Ornelas püspök utalt az istenfélő Jób tapasztalatára, akire hirtelen csapások áradata zúdult, de ő mindvégig hűséges maradt az Úrhoz. „Mi sem törődhetünk bele az emberiség jelenlegi nehéz helyzetébe, hanem minden erőnkkel azok segítségére kell sietnünk, akik most nehézségben vannak, hogy legyőzzük ezt a súlyos válságot. Jóbhoz hasonlóan nekünk is az igazság, az igazságosság és az élet zarándokainak kell lennünk.

Az élet abszolút és feltétlen ajándék, senki sem fizet a belépőért.

Az élet a törődés és a támogatás csodája.”

Az áldozatok családtagjait és barátait a püspök arra biztatta, engedjék az Atya kezébe szeretteiket, mert az ő szeretete nagyobb a mi szeretetünknél, és ő másként, új módon veszi gondjába őket. Hadd menjenek be az ő békéjébe! „Őrizzétek meg a szívetekben az emléküket, folytassátok tovább mindazt a jót, amit ők műveltek, legyetek irgalmasok egymással, és tisztítsátok meg szíveteket a még megmaradt sebektől, mert akkor Isten is így tesz veletek. Amikor megemlékezünk az előttünk távozókról, Jézus maga látogatja meg a családokat, melyekben sokan szenvednek attól, hogy nem tudtak megtenni mindent a szeretteikért. Ahogy Lázár esetében is történt, Jézus maga is keresztülment a halálon, de most örökre él, és eljön értünk, hogy baráti jelenlétével vigasztalást hozzon számunkra, megnyissa szemünket és fülünket az Úr hatalma és szeretete előtt. Ennek az erejében siessünk egymás megsegítésére” – zárta homíliáját José Ornelas püspök.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír