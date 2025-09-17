Nemzetközi Eurocamp táborban vettek részt az Európai Cserkészek

A tábor tematikája a viking kor világát idézte meg: a résztvevők férfias kalandokat élhettek át – közös játékok, kihívások, kézműves tevékenységek és túrák formájában. Mindez biztonságos és támogató környezetben történt, ahol a fiúk kipróbálhatták erejüket, és megtapasztalhatták a kitartás, bátorság és bajtársiasság értékét.

A közös élmények nemcsak kalandot jelentenek, hanem igazi mély barátságok és testvéri kapcsolatok születését is segítik, így a nemzetek közötti békét építik. A táborozók szentmisén vettek részt, valamint elzarándokoltak a franciaországi Vézelay apátsági templomához, így a lelki elmélyülés és a hitben való növekedés is fontos része volt a programnak. Többen cserkészfogadalmat tettek.

A cserkészet a család nevelését egészíti ki: közösséget ad, megtanítja a fiatalokat felelősséget vállalni önmagukért és másokért, és segíti őket abban, hogy önálló, érett keresztény felnőttekké váljanak. Az Európai Útmutatók és Cserkészek Szövetsége a Szentszék által elismert mozgalom, amelynek munkáját Magyarországon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is támogatja.

Forrás és fotó: Európai Útmutatók és Cserkészek Szövetsége

Magyar Kurír