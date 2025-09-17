Nemzetközi Eurocamp táborban vettek részt az Európai Cserkészek

Kishírek – 2025. szeptember 17., szerda | 9:47
6

Több mint száz fiatal gyűlt össze Magyarországról, Litvániából és Franciaországból egy nemzetközi Eurocamp cserkésztáborban Franciaországban. Hazánkból budapesti és mosonmagyaróvári cserkészek csatlakoztak a kéthetes programhoz, amelyet egy nemzeti parkban erdei környezetben rendeztek meg augusztus második felében.

A tábor tematikája a viking kor világát idézte meg: a résztvevők férfias kalandokat élhettek át – közös játékok, kihívások, kézműves tevékenységek és túrák formájában. Mindez biztonságos és támogató környezetben történt, ahol a fiúk kipróbálhatták erejüket, és megtapasztalhatták a kitartás, bátorság és bajtársiasság értékét.

A közös élmények nemcsak kalandot jelentenek, hanem igazi mély barátságok és testvéri kapcsolatok születését is segítik, így a nemzetek közötti békét építik. A táborozók szentmisén vettek részt, valamint elzarándokoltak a franciaországi Vézelay apátsági templomához, így a lelki elmélyülés és a hitben való növekedés is fontos része volt a programnak. Többen cserkészfogadalmat tettek.

A cserkészet a család nevelését egészíti ki: közösséget ad, megtanítja a fiatalokat felelősséget vállalni önmagukért és másokért, és segíti őket abban, hogy önálló, érett keresztény felnőttekké váljanak. Az Európai Útmutatók és Cserkészek Szövetsége a Szentszék által elismert mozgalom, amelynek munkáját Magyarországon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is támogatja.

Forrás és fotó: Európai Útmutatók és Cserkészek Szövetsége

Magyar Kurír

#cserkészet #ifjúság #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató