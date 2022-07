Nemzetközi jezsuita öregdiák-találkozót rendeztek Barcelonában

A jezsuita intézmények egykori diákjait tömörítő világszervezet elsődleges célja olyan élő közösséggé válni, amelynek tagjai mindennapi életük során csatlakoznak a Jézus Társaságának küldetéséhez. Az oktatásból fakadóan közös értékeket valló közösség túlmutat a közös emlékezésen, szeretne tenni a jobb jövőért. Ezt fejezi ki a kongresszus mottója: Értékek által egyesítve. Felelősen a jövőért. (United by values. Moved by the future.)

Barcelonában az egyik jezsuita gimnázium adott otthont a kongresszus négyszáz résztvevőjének, akik öt földrész közel hetven országából érkeztek. Izgalmas előadások, szentmisék, workshopok és ifjúsági programok színesítették napjainkat. A közös ebédek mellett két este állófogadáson vehettünk részt, ahol a finom ételek és italok mellett könnyedén kapcsolódhattunk más országok öregdiákjaihoz. A város ikonikus templomát is együtt fedezhettük fel; záróra után a vezető építész mutatta meg nekünk a Sagrada Família (a Szent Család-templom) csodáit.

Nyitóbeszédében Arturo Sosa SJ generális arra hívott, hogy vegyünk részt a rend missziójában. A kongresszusi programok is a jezsuiták nemzetközi célkitűzéseihez kapcsolódtak, minden kiemelt témában előadásokon vettünk részt, illetve workshopokon mélyítettük el ismereteinket a világ különböző országaiból, más-más szakmai háttérrel érkező öregdiáktársainkkal.

Az ökológiai válság és a migráció kihívásai mellett a nők Egyházon belüli szerepvállalásáról beszélgettünk az első napon. Ezekben a kérdésekben különösen érdekes volt megismerni a különböző kultúrákból érkezők véleményét, gondolatait.

Másnap a technológiai fejlődés, a vallásközi párbeszéd, a szociális innovatív vállalkozások, a jezsuita oktatás kilátásai és az alumniközösség aktiválása volt a téma. Utóbbi előadás számos együttműködést ösztönzött: informatikusok egymást keresték a teremben, illetve egy nemzetközi szervezésű öregdiák-együttműködést támogató program ötlete is megszületett. Végül a közösség és a kapcsolati háló erejét mutatták be, jól működő jezsuita példákon keresztül.

Magyarországgal ellentétben számos országban akár 200 éves intézmények, egyetemek és középiskolák engedik útjukra az öregdiákokat. Az esemény egyik kiemelt célja volt a 35 év alatti öregdiákok aktiválása a közösségben.

A számunkra rendezett programok csúcsa az Arturo Sosa SJ generálissal való találkozó volt, melyen a bennünket leginkább érdeklő kérdésekről beszélgethettünk. Ezenkívül külön városnézés, illetve sportprogramok során erősíthettük meg kapcsolatunkat más országok öregdiákjaival. A kongresszusi napok során igen jó közösség alakult ki, gyakran az este kötetlen részét is új barátainkkal töltöttük.

Lenyűgöző volt érezni, hogy jezsuita öregdiákként egy nemzetközi közösséghez tartozunk, amely élő kapcsolatokon alapul, és víziója van a közös cselekvésre. Nyitottságot és őszinte érdeklődést tapasztaltunk, bárkivel beszélgethettünk akár az előadóteremben, akár egy asztal mellett szólítottuk meg egymást. Várjuk, hogy a találkozások és a kongresszus élményeit megoszthassuk a többi öregdiákkal, és ennek szellemében folytathassuk alumniszervezeteink tevékenységét.

Forrás és fotó: Jezsuita.hu

