Nemzetközi rajzversenyen ismerték el a szekszárdi Szent József Iskolaközpont diákjának munkáját

A felhívásra szerte a világból 15 ezer pályamunka érkezett. – Nagy örömünkre Kriszt Nóra, nyolcadik osztályos tanulónk is díjazott lett. Olyannyira, hogy pályaműve még abba a katalógusba is bekerült, amit a pályázat kapcsán kiadtak, s e mellett rajza egy naptárban is megjelent – mondta el Jakab Géza, a kitüntetett diák felkészítő tanára, aki kiemelte, hogy Nóra egy nagyon aprólékos, részletgazdag rajzzal pályázott, amelyet hosszú időn keresztül és nagy türelemmel készített.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye/Radioantritt.hu

Magyar Kurír