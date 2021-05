Nepomuki Szent Jánosra emlékeztek Andráshidán

Sajnos az esős idő meghiúsította, hogy a szertartást a templomkertben lévő kápolnánál végezzék. A kápolna és a benne található Nepomuki Szent János-szobor is műemléki védelem alatt áll. A szobor igazán szép kidolgozású, és kora ellenére jó állapotban van. Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, egyes helyeken a fuldoklók, bányászok, sóbányászok védőszentje is, a gyónási titok mártírjaként tartják számon. A szent a víz által okozott károk ellen is véd, valószínűleg ezért került az andráshidai templomkertbe is, amely a Zala folyó árterületét képezi.

A lelkipásztor néhány gondolat erejéig kitért arra is, hogy Nepomuki Szent Jánost ábrázolják száj elé tett ujjal is, utalva a gyónási titok megtartására. Elcsendesedésre, a helyes és mértéktartó beszédre is buzdított. Intette a híveket, hogy hagyják a körülöttünk lévőket is szóhoz jutni, figyeljenek embertársaikra, hallják meg az ő problémáikat, illetve esetleg helyesebb gondolataikat, jobb látásmódjukat fogadják el.

Utalt az idén májusi nagymarosi ifjúsági találkozóra is, melynek jelmondata „rajtad is múlik”, buzdította ezzel a helyi egyházközösség fiataljait és idősebb tagjait az aktív szolgálatra.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír