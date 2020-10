Nevelésünk középpontja a gyermek – Online értekezletet tartottak az Egri Főegyházmegyében

A programot, a korábban rögzített előadásokat a Szent István Televízió YouTube-csatornáján követhették az érdeklődők.

Elsőként az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) új elnöke, Lóczi Tamás atya mondott köszöntőt, és beszélt a tanév mottójáról, mely az intézmények munkatervében is megjelent. A főhatóság vezetője elmondta: továbbra is az Eucharisztia a fő téma, melyet az iskolák kreatívan beépítenek az éves munkába.

Ezt követően Erdő Péter bíboros, prímás videoüzenetét tekintették meg a programhoz csatlakozók, melyben a 2021. évi Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületről, a közösség megszólításáról szólt.

Ternyák Csaba egri érsek skype-on élőben jelentkezett be Nevelésünk középpontja a gyermek című előadásával, melyet a Nevelésügyi Kongregáció katolikus intézményeknek szeptember 10-én kiadott körlevele tükrében fogalmazott meg. A járványhelyzetre is reflektáló dokumentum a konkrét, valóságos személyt állítja figyelmünk középpontjába, miként az egyházmegye mottója is: „Van itt egy gyermek”. Mi is őt akarjuk egyre jobban visszahelyezni a középpontba – mondta a főpásztor. – A dokumentum elismeri, a Covid-19 megváltoztatta életünket és – Ferenc pápát idézve – megállapítja: félelem töltött el bennünket és összezavarodtunk. A nevelési rendszerek is gyors választ próbáltak adni, de megtapasztalhattuk, hogy a távoktatás veszélyeket is hordoz magával, mivel sok olyan gyermek van szerte a világon, akik kimaradtak az oktatásból.

Jézus az élet kenyeréről beszél, amikor kéri a tanítványokat, hogy etessék meg a sokaságot, András erre megszólal: „van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala” – innen a mottónk. Az egyházmegyében nem egy, hanem több mint húszezer gyermek van, akikért felelősek vagyunk a megváltozott világban is. Ez a „covidos” világ üzen nekünk, megtapasztalhatjuk, hogy a jelenlét nem egy járulékos tényező a nevelésben, a kölcsönös fejlődésben sem a gyermekek, sem a pedagógusok számára – mutat rá a kongregáció körlevele. A dokumentum az oktatók és nevelők állandó továbbképzésének szükségességét is hangsúlyozza, melyet mindannyian érzünk, mert a világ mindig új kihívásokat hoz. Csak így teljesíthetjük be azt a küldetést, hogy a gyermekeket elvezessük Krisztushoz.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy év haladékot kapott, hogy jobban felkészüljünk, ahol reményünk szerint találkozunk Krisztussal – tette hozzá Ternyák Csaba érsek. – Ez a találkozás megnyilvánul még a közös imában, a Szentírás olvasásában, a közösségben, de sajátos módon a szentmisében, a szentáldozásban találkozunk vele.

Az átalakulás állandó programunk, hogy egyre inkább belső emberré legyünk, erre a járvány sújtotta világ is indít bennünket. A világjárvány nyilvánvalóvá tette, hogy sebezhetőek vagyunk, ezért a nyitottabb és befogadóbb nevelésre, párbeszédre és kölcsönös megértésre kell törekednünk – hangsúlyozta a főpásztor.

A résztvevők az elmúlt időszak tapasztalatairól, az online oktatás, a hibrid munkarend szervezéséről Rozmán Éva összegzését hallgathatták meg; az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója a járvány új szakaszára való felkészülésről is szólt.

Az intézmények gazdasági feladatairól, a mindennapokban előforduló problémákról Benei Csabáné, az EKIF pénzügyi csoportvezetője, a beruházásokról Előházy Kálmán, az EKIF műszaki csoportvezetője adott ismertetőt.

Az igazgatók és lelkipásztorok megismerhették a 2017-ben indult Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat munkáját, mely számos intézmény között teremtett kapcsolatot.

Az Egri Főegyházmegye komoly szerepet vállal az óvodai nevelésben, erről a fejlesztési programról Lucza Dorottya oktatási referens adott tájékoztatást. Az előadó szólt a sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes ellátásának feltételeiről is.

Németh Zoltán, az EKIF osztályvezetője köszöntötte az újonnan kinevezett vezetőket, s szólt a tanév rendjének általános és speciális kérdéseiről. Ismertette a megváltozott jogszabályi környezet egyes elemeit, a köznevelési és a szakképzési intézmények szétválasztásának lépéseit és a tehetséggondozás sajátosságait.

Az értekezletek minden esetben konzultációval értek véget a korábbi időszakban, most skype-kapcsolat segítségével oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők, s tehették fel kérdéseiket.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió YouTube-csatornája

Magyar Kurír