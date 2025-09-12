Nicaraguában a katolikus egyház eddig legalább 261 képviselőjét utasították ki az országból

2025. szeptember 12., péntek
Egy emberi jogi civil szervezet, a Colectivo Nicaragua Nunca Más jelentése szerint a nicaraguai kormány eddig legalább 261 vallási személyt utasított ki az országból. A listán szerepel a püspöki konferencia elnöke, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, valamint Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos és Isidoro del Carmen Mora Ortega püspökök is.

A jelentés, amelyet az EFE spanyol hírügynökség is átvett, a Daniel Ortega elnök vezette kormány intézkedéseit bírálja. A dokumentum emlékeztet arra is, hogy 2022 márciusában kiutasították Waldemar Stanisław Sommertag érseket, aki a Szentszék akkori apostoli nunciusa volt a közép-amerikai országban, továbbá mintegy 140 papot különböző nicaraguai egyházmegyékből, több mint 90 szerzetesnőt, tíz szeminaristát és három diakónust.

Több mint 5600 szervezetet szüntettek meg

A jelentés szerint 2018 és 2025 között összesen 5609 civil szervezetet számoltak fel Nicaraguában, ezek közül 1294 vallási jellegű volt. Bezártak továbbá 54 médiumot, köztük 22 vallási jellegűt, például televíziós csatornákat és rádióállomásokat. A kormányzati intézkedések más vallási közösségeket is érintettek, különösen evangéliumi keresztény lelkipásztorokat és vallási vezetőket.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír
(tzs)

