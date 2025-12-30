Nigériában kiszabadult minden diák, akiket a katolikus iskolából novemberben raboltak el

„Mély hálánkat fejezzük ki a nigériai szövetségi kormánynak, Niger állam kormányának, a biztonsági szolgálatoknak és minden más partnernek, akiknek erőfeszítései és beavatkozásai hozzájárultak ahhoz, hogy az áldozatok épségben tértek vissza” – áll a kontagorai egyházmegye Fides hírügynökséghez eljuttatott közleményében. „Őszinte köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, a tanároknak, a papságnak, a szerzetesi közösségeknek, a humanitárius szervezeteknek és mindenkinek imáikért, támogatásukért és szolidaritásukért ebben a nehéz időszakban” – folytatódik a közlemény, amelyet Jatau Luka Joseph, az egyházmegye titkára írt alá.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra, hogyan zajlott a szabadon engedés, fizettek-e váltságdíjat, és azt sem, kik voltak a tömeges emberrablás elkövetői.

A kontagorai egyházmegye közleménye hangsúlyozza, hogy „további híreket és kiegészítő információkat – ha szükséges – megfelelő hivatalos csatornákon keresztül időben közölnek a nyilvánossággal, hogy minden hivatalos nyilatkozat pontos, átlátható és világos legyen. Az egyházmegye elkötelezett amellett, hogy minden érintettet teljes körűen tájékoztasson, amíg a helyzet még nem zárult le.”

„A kontagorai egyházmegye elkötelezett minden diák és dolgozó védelme, jóléte és biztonsága mellett, és továbbra is együttműködik az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy az iskolák biztonságosak legyenek” – zárul a közlemény.

A november 21-i támadás során 315 embert raboltak el, köztük 289 általános iskolást, 14 középiskolást és 12 iskolai alkalmazottat. Ötven tanulónak sikerült azonnal elmenekülnie. A Nigériai Keresztény Szövetség (Christian Association of Nigeria) december elején bejelentette, hogy száz diák visszanyerte szabadságát.

November folyamán az afrikai országban óriási emberrablási hullám zajlott, amelynek során 15 nap alatt több mint 400 embert raboltak el: november 17-én 25 iskolást raboltak el Maga városából, a nyugati‑északi Kebbi államban, miközben ugyanebben az időszakban megtámadtak egy templomot a déli Kwara államban, és 38 hívőt előbb elraboltak, majd később szabadon engedtek. A hónap végén, a növekvő belföldi és külföldi nyomás hatására Bola Ahmed Tinubu elnök országos szükségállapotot hirdetett ki, és elrendelte új erők – rendőrök és katonák – azonnali toborzását a fegyveres csoportok elleni küzdelemre.

Katolikus papok is gyakran válnak merényletek áldozataivá. A legutóbbi eset szenteste történt, amikor Raymond Njoku atyát súlyosan megsebesítették Ogbakuban, Mbaitoli helyi önkormányzati területén, Imo államban, Nigéria déli részén.

Az owerri főegyházmegye papságának egyik forrása szerint a Szent Kevin-plébánia káplánja Igbakuban este 20 óra körül tartott hazafelé, amikor fegyveresek tüzet nyitottak rá. A támadók terepjáróval érkeztek, és feltételezhetően egy emberrabló banda tagjai, akik korábban sikertelenül próbáltak meg elrabolni egy másik személyt ugyanazon a környéken.

Néhány plébániai hívő azonnal egy közeli kórházba szállította Njoku atyát, ahol azonnali orvosi ellátást kapott. Lucius Iwejuru Ugorji, az owerri egyházmegye érseke később közölte, hogy a pap állapota javul. „Hálát adunk Istennek, hogy túlélte a halálos támadást” – mondta az érsek, hozzátéve, hogy a pap autóját több lövedék is eltalálta.

