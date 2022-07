Nigériai egyetemi hallgatókkal találkozott Felföldi László megyéspüspök

Felföldi László rendszeresen tájékozódik a pártfogoltak magyarországi életének alakulásáról, akikkel személyes hangvételű, kötetlen beszélgetés keretében beszélgetett mindennapjaikról, megoldásra való problémáikról.

A három felszentelt pap még 2020 januárjában érkezett a nigériai onitshai egyházmegyéből Pécsre, ahol a Pécsi Tudományegyetemen folytatnak tanulmányokat. A későbbiekben pedig további három nigériai fiatallal egészült ki az onitshai egyházmegyéből érkezett katolikus egyetemisták száma, akik az egészségügyi karon szereznek majd szakirányú felsőfokú végzettséget. A végzést követően Martin atya orvosként, Mark atya gyógyszerészként, Henry atya pedig pszichológusként is szeretné segíteni a nigériai közösséget. A fiatal papok egyetemi tanulmányaik mellett a Pécsen tanuló külföldiek lelkipásztori szolgálatában is közreműködnek.

A nigériai hallgatók tanulmányait és Magyarországon való tartózkodását a Hungary Helps Program, illetve az Afréka Alapítvány, pécsi lakhatását pedig a Pécsi Egyházmegye támogatja.

Nigériában a rászorulók számára az egészségügyi ellátást jellemzően az Egyház biztosítja. Az onitshai egyházmegye több kórházat is fenntart a 206 milliós népességű nyugat-afrikai országban. „A nigériai elithez tartozók meg tudják fizetni a privát orvosi ellátást, a felső középosztály a fizetős államit, de a fennmaradó nyolcvan százalék semmit nem tud megfizetni. Nekik próbálunk megszervezni egy szolgálatot, és betanítani ottani kollégákat, akik hajlandók ebben részt venni, akár úgy is, hogy elhívjuk őket ide Magyarországra képezni őket. (…) Nigéria keresztények lakta területein óriási a hit. A templomok hatalmasak, több ezren férnek be, zsúfolásig megtelnek vasárnaponként, a népesség nyolcvan százaléka elmegy a misére, ez országosan százmilliós számot jelent. A szegénység nagy, de a nigériaiak többsége szereti a hazáját, nem akar onnan eljönni” – nyilatkozta korábban Csókay András idegsebész egy, a Magyar Kurírban megjelent interjúban a nigériai misszióról.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír