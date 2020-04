Nincs fertőzött a görögkatolikus szeretetszolgálat fenntartásában működő idősotthonokban

A koronavírus terjedése miatt folyamatosan ellenőrzik a bentlakásos szociális intézményeket, idősotthonokat az országos tisztifőorvos által elrendeltek alapján a vidéki településeken is. Müller Cecília korábban elmondta: az idősek védelmében az ország 1035 gondozó intézményében elrendelt járványügyi ellenőrzés folyamatos lesz. Először a nagyobb, több száz fős intézményeket ellenőrzik, ahol nagyobb a fertőzés továbbadásának lehetősége. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie arra, hogy az intézményekben végrehajtották-e az elrendelt intézkedéseket, biztosított-e az orvosi ellátás, megtörténtek-e az oktatások, adottak-e a személyi, tárgyi feltételek, betartják-e az előírt eljárásrendet. Hozzátette: felmérik az egyéni védőeszközzel ellátottságot, az ápolás teljes folyamatát.

2020. április 16-án valamennyi, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által fenntartott idősotthonban megtörtént az egészségügyi államigazgatási szerv általi ellenőrzés, mely megállapította, hogy a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos infekciókontroll feladatokat mindenki megismerte, a szükséges védő- és fertőtlenítő eszközök, eljárásrendek rendelkezésre állnak az intézményekben.

Ellátottaink között COVID-19 fertőzés gyanús vagy megerősítetten fertőzött ellátott nincsen.

Emellett a magyar katonák is aktívan részt vesznek a járvány elleni védekezésben, mondta korábban Ruszin Romulusz, a Honvédelmi operatív törzs vezető-helyettese. Ez azt is jelenti, hogy ezen intézményekben segítenek a fertőtlenítés végrehajtásában – térítésmentesen. Az intézményvezetőkkel előre egyeztetett időpontban állapodnak meg, a munkálatok gördülékenysége miatt pedig együttműködésre kérték fel az ott dolgozókat és az idősotthonok lakóit is. A fertőtlenítés egyszerre zajlik majd az ország több pontján, egy koordinált és hatékonyan megtervezett eljárás keretében.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat által fenntartott idősotthonokat is megkereste a Magyar Honvédség, a megelőző jelleggel, előre egyeztetett fertőtlenítés végrehajtásának ütemezéséről ezt követően történik egyeztetés.

Forrás és fotó: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat



