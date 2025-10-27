November 12-én lesz Katona István nyugalmazott egri segédpüspök temetése

Temetése 2025. november 12-én, szerdán lesz az egri bazilikában.

Katona István jelmondata: „Mane nobiscum Jesu” „Maradj velünk, Jézusunk”

Címere:

Katona István 1928. október 3-án, Nagykátán született. A Szegedi MÁV Intézetben érettségizett. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte, és 1953. június 7-én ugyanott szentelték pappá.

1953-tól káplánként szolgált Újszegeden és Kiszomboron. 1958-ban plébánosi kinevezést kapott Klárafalvára, majd Apátfalván és Szeged-Rókus Plébánián teljesített plébánosi szolgálatot. 1970-ben teológiai doktorátust szerzett a Hittudományi Akadémián.

II. János Pál pápa 1989. november 3-án nevezte ki váci segédpüspökké. A váci székesegyházban december 9-én szentelték püspökké. 1989–97 között általános helynök és 1992–98 között váci székesegyházi plébános volt. A Magyar Katolikus Püspöki Karban a Katolikus Iskolák Főhatósága elnökeként tevékenykedett 1996-ig. 1997. október 10-én egri segédpüspöki kinevezést kapott.

Ferenc pápa 2013. november 25-én fogadta el nyugdíjazási kérelmét. 2018. március 20-tól a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonban élt.

Koporsója mellett 9.30-kor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el.

Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos Isteni Irgalmasság ügyét.

Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett perselybe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára (11739009-20146829) „koszorúmegváltás” megjelöléssel utalhatják át.

R. I. P.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila (nyitó kép); Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír