Nyár elején átadhatják a görögkatolikus látogatóközpontot Debrecenben

A bokrétaavató ünnepséget 2019 októberében tartották. Azóta számos munkafolyamatot elvégeztek a szakemberek, és várhatóan már a pünkösdi ünnepkörben átadhatják a közösségi teret.

Nagy Sándor építésvezető április 21-én arról számolt be, hogy május 27-ére teljesen elkészül az épület. Elmondta: jelenleg gépészeti szerelvényezések zajlanak, a festést és a melegburkolást végzik. Hamarosan elkészül a főszékesegyházéhoz illeszkedő homlokzat, valamint a térburkolat és az utcafronti járda, továbbá növényeket kell még ültetni. Szép épületet vehetnek majd birtokba a hívek, amely korszerű, környezetbarát fűtéssel, hőszivattyúval működik majd.

Az építkezés alakulása kapcsán Kapin István parókus kifejtette: „álmaink, mint egy elégett filmszalag, úgy foszlanak szét napjainkban, hiszen nem tudunk megélni sok mindent. Nem tudjuk megünnepelni a születést, nem tudjuk méltóképpen meggyászolni az elveszített családtagot, és nem tudunk ölelni, együtt lenni… Mégis olyan jó látni, hogy szép dolgok is születnek ebben a nehéz időben, hiszen a pünkösdi ünnepkör elejére a kulturális látogatóközpontunk el fog készülni. Békeidőkben sem mindig sikerül határidőre véghezvinni egy-egy építkezést, de a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetben mégis nagyszerű érzés, hogy határidőre át tudjuk adni az érdeklődőknek. (...) a meglévő programok (ikonkör, női torna, karate tanfolyam stb.) mellett az emberi élet megszentelt eseményeinek ünnepét is szeretném az épületbe hozni. (...) templomi keresztelő után összeül a család, elköltenek együtt egy ebédet, egy nagyszerű délutánt. Erre itt is lesz lehetőség, minden technikai feltételt tudunk biztosítani hozzá. (...) De lehet ez házassági évforduló, születésnap, de akár egy halotti tor is” – mondta a parókus. Kiemelte: „az a cél, hogy a szakrális és templomi események civil mozzanatai itt történjenek.”

Arról is beszámolt, hogy új pályázatokat is benyújtottak. Nyertek egy kisebb összeget fiataloknak szóló programra, melynek során a fiatalok elsajátíthatják a filmkészítést és megtanulhatják okosabban használni az internetet. Ennek a tanfolyamnak is a látogatóközpont lesz a helyszíne; koncertek és kiállítások is otthonra lelnek majd az új épületben. „Terveim között szerepel a vasárnapi ebéd megszervezése is. Már volt korábban ezzel kapcsolatban szárnypróbálgatás. Ez azt jelentené, hogy minden hónapban egy vasárnap, valamelyik Szent Liturgia után egy bibliai előadással készülnénk az érdeklődőknek, majd lehetőség lenne utána egy közös ebédre. Nagyszerű lenne eltölteni a testvérekkel és az érdeklődőkkel egy délutánt.”

„Ha már szomszédok vagyunk a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal, nagy öröm számunkra, hogy az új épületnek köszönhetően méltó helyszíne lesz az általuk szervezett havi ételosztásoknak. A jövőben akár itt is el tudnák fogyasztani a kapott ételt a rászorulók – velünk közösen. Ennek komoly üzenete lenne” – véli Kapin István parókus. Hozzátette: „Mivel ez egy turisztikai látogatóközpont is, egy régi hiányt szeretnénk pótolni azzal, hogy a teljes liturgikus öltözékünket, eszközöket és szakrális edényeket ki fogjuk itt állítani. Rengeteg iskolát, egyházközséget tudnánk ide csábítani ezzel, akár hittanóra keretében is. Ez egy állandó kiállítás lenne, modern formában, interaktívan. Természetesen nem zárkózunk el a civil megkeresésektől sem. Ez a központ nemcsak az egyházközséget, hanem az egész várost igyekszik majd szolgálni.”

A központ minden vasárnap és szombaton nyitva lesz; önkéntes szakszolgálat is működik majd. Azok a hívek, akik eddig is felajánlották térítésmentes segítségüket a közösség többi tagjának, például adó-, jogi- vagy egészségügyi tanácsadásban – e tevékenységüket a jövőben is folytatják. A látogatóközpont 360 négyzetméter alapterületű lesz; az épület mérete és az udvar adottságai alapján akár 150 főt is tudnak majd fogadni, zarándokokat is. A korábbi játszóteret ismét kialakítják a gyermekek számára. Ha nagyon sokan gyűlnek össze a templomban, a közösségi házban kivetítőn is lehet majd követni a Szent Liturgiát.

Az építkezés közel 210 millió forintból valósul meg – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 70 millió forinttal támogatta, a fennmaradó összeg a hívek nagylelkű adományaiból gyűlt össze.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír