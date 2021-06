Nyári fakultatív hitoktatói továbbképzéseket tartanak Pécsett

A módszertani napon újra lehetőség volt megélni a találkozás és a közös alkotás örömét. A feldolgozott történeteken keresztül, a mag, a kalász, a kenyér szimbólumának használatával a hitoktatók segítséget kaptak a szentségfelkészítéshez és a szeptemberi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülethez.

A napot a „szamárvarroda” zárta, melyet György-Dávid Anita vezetett. A kis szamár elkészítését egyórás közös kézműveskedéssel indították, majd a további munka az online térben egyeztetés alapján egyénileg zajlik.

A fakultatív képzési program július 5–6-án lelki feltöltődéssel folytatódik a Barsi Ildikó, Nyisztorné Vas Rita és Studer Zsófia által vezetett imakurzussal. Ezt követi augusztus 16–17-én Gáspárné Kiss Barbara „Atipikus a tipikus” tanulásmódszertani műhelye, majd augusztus 27-én ismét Sipos Edit várja közös alkotásra a hitoktatókat, hogy a képzeletbeli hátizsákját mindenki minél jobban fel tudja tölteni a következő tanévre.

A pandémia idején nem volt lehetőség jelenléti módszertani képzésekre, de ez az időszak sem volt hiába. Sipos Edit így vélekedett erről a kivételes helyzetről: „Az elmúlt egy évben sokat beszélgettünk Franz Kett-tel és a munkatársakkal a pedagógiánk alapjairól, amelyek miatt több ez az egész mint egy didaktikai rendszer és amelyek kendők és gyöngyök nélkül is meghatározhatják a munkánkat. Hiszek abban, hogy az általunk képviselt alapelvek megélésére a digitális oktatás alatt is szükség van és abban is, hogy amikor visszatérünk az óvodákba, iskolákba és plébániákra, akkor sok mindenről kell majd beszélnünk, sok mindent kell újra átélnünk, felfedeznünk és megtanulnunk saját magunkról, a másik emberről és a világról, amelyben benne élünk. Épp ilyen komoly feladat lesz szóba hozni Isten és ember kapcsolatát, az egyházi közösség, az ünneplés, a szeretetszolgálat témáját és a személyes történeteinket, tapasztalatainkat.”

