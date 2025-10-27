Nyelveken szólni – Simon Adri Kétely című verséről

Kevés költészetnek van bátorsága – és tehetsége – ahhoz, hogy toposzok gyanútlan szépségére alapítson verskultúrát. Ezt az esztétikai merszet vállalja például Jónás Tamás vagy Szabó T. Anna poézise – és Simon Adri művészete is. A költő alábbi verse nem megijed az idilltől és a pátosztól, hanem e kényes minőségek metamorfózisából bont ki távlatos jelentést.

Kétely

A puha fényfolt a levél fonákján

a szitáló délutáni napban,

a fűcsomók és a nedves göröngyök,

és a nyári ludak V-alakban,

a tüzes sávokra szakadozott

felhők naplementekor, a poszáta

fészke fölött összeboruló nádas,

a zsombéksás vízbe hajló szára,

a hegyoldalban kanyargó ösvény és

az ösvény szélén heverő csontok,

a csillagködök és a törékeny rend,

amit egy drótkerítés megbontott,

a hirtelen ránk zuhanó sötétség

és a fák közt lopakodó kétely,

hogy szebben fogunk-e nyelveken szólni,

mint kiszáradt földre írni vérrel –

Lazán kötött alaktan szervezi a szöveg dallamrendjét (a jambikus lejtésbe szőtt trochaikus jelleg Kemény István vagy Tóth Krisztina költészetéből is ismerős vonás, s a beszédmodor keresetlenségének hatását kelti). Ez – formanyelvi szinten, azaz metapoétikai értelemben – éppúgy a versre magára írja vissza a „törékeny rend” kitételt, mint a szófaji jellemzők elbillenése az utolsó versszakban.

A nominális (névszói) stílus (a főnevek, melléknevek, melléknévi igenevek túlsúlya) természeti képek leltárát adja; impresszionisztikus katalóguspoétika teljesedik ki a műben; a jelzőhalmozó érzékszervi tobzódás statikus (azaz időtől nem háborgatott) idillt sugall – de mind baljósabb árnyalatokkal.

A versben a természeti létezés összetevői sorjáznak, csak a zárlat kerít sort emberi jelenlétre. A naturális/organikus harmóniát a „drótkerítés” birtoklásra-kisajátításra mutató jelenléte zavarja meg (nyelvi szinten a „megbontott” ige hasítja fel az addig névszói szövetet); a „ránk zuhanó sötétség” és a „lopakodó kétely” motívuma (mindkettő kiemelten, sorvégen) a többes szám első személyű megszólalás révén közös/közösségi tapasztalattá emeli az egyetemes fenyegetettséget. A tényezőket és tulajdonságokat soroló stilisztikai rendet egy segédige („fogunk”) és két főnévi igenév („szólni”, „írni”) nyitja meg a változékonyság dimenziói felé.

Mindeközben a „délutáni napban”, a „naplementekor”, a „csillagködök” és a „sötétség” az időbeliség fázisait jelöli, a lent („fűcsomók”, „nádas” stb.) és a fent (pl. „nyári ludak”, „hegyoldalban”) ellentéte pedig térbeli irányultságot jelez: a versbeszéd idő- és térszerkezete a felfelé múlás metafizikáját rajzolja ki.

Mondattani bravúr, hogy a tizenhat sor egyetlen türelmesen építkező költői kérdés (melyet nem is kérdő-, hanem a bevégezetlenséget tudatosító gondolatjel zár). E körmondatban a soráthajlások fokozódó dinamikája is valami elemi végkifejlet felé tereli várakozásunkat.

A poétikai dramaturgia emlékezetes zárlatot készít elő: az utolsó két sor infinitívuszos elevenséget von a versbeszédbe, miközben a nyelveken szólás pünkösdi misztériumát eszkatológiai távlatba vetíti. (A „kiszáradt föld” és a „vérrel” írás képe szó szerinti olvasatban a környezeti krízis és a háborús korszakok képzetét kelti föl, allegorikusabb nézetben a megtermékenyítésre és elbékítésre szoruló, avagy az isteni beavatkozás kegyelme után sóvárgó földi valóságról vall.)

Bizonyos értelemben nyelveken szól a költemény maga is: a verstan, a hagyományok, a szépség és a teológia nyelvén. (Nota bene: Lélek általi elragadtatás – nem ez volna a költészet titkos definíciója?)

A Kétely a hit verse.

