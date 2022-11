Nyílt ajtók hétvégéjét tartották a gyulafehérvári szemináriumban

A szombati nap a közösség életének és a kispapoknak a megismeréséről szólt, így reggel közösen imádkozták a reggeli dicséretet.

A délelőtt folyamán a „preszeminaristáknak” lehetőségük volt bekapcsolódni a papnevelő intézet különböző élettereinek a rendbetételébe; voltak, akik az udvar takarításában segédkeztek, mások a kápolna rendbe tételébe és az adventi szent időre való előkészületekbe, illetve a közösségi terek takarításába kapcsolódtak be.

A közös munkavégzés jó hangulatban zajlott, ahol a fiatalok kérdezhették a kispapokat mindennapi feladataikról, a munkavégzésről, a kispapok pedig megosztották személyes tapasztalataikat is. Délelőtt voltak, akik a kispapok focicsapatához csatlakoztak, és részt vettek egy edzésen, így bekapcsolódva a közösség életébe.

Szombat délben Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a nagy- és kisszeminárium elöljáróival együtt celebrált szentmisét a kispapok és „preszeminaristák” részvételével.

A délután folyamán a vendégek asszisztenciapróbán vettek részt, ahol bepillantást nyertek abba, hogyan zajlik gördülékenyen egy szentmise, sőt szolgálatot is vállaltak. Az asszisztenciapróbát követően Schneider Arnold székesegyházi kántor mutatta be a székesegyház orgonáját, amelyet néhányan meg is szólaltattak.

Délután a kispapok és a diákok közösen készítették, díszítették az adventi koszorúkat, amelyek az áldás után a szemináriumi élettérben segítik az úrjövet méltó megélését. A fiatalok meg is ajándékozták a közösséget, hiszen ők készítették az udvaron elhelyezett nagy, szabadtéri adventi koszorút.

A jó hangulatú együttlét a kápolnában közös gyertyagyújtási ünnepséggel folytatódott: fellobbant az első gyertyaláng, hogy fénye utat mutasson mindazoknak, akik útra kelnek, hogy karácsony éjszaka köszöntsék a közénk születő Megváltót.

A közös vacsorát követő kötetlen programon társasjátékok, beszélgetések közepette ismerkedtek a vendégek a kispapok életével.

Advent első vasárnapján pedig a székesegyházban ünnepi laudest végeztek a diákok, majd a kispapokkal és hívekkel együtt ünnepelték a szentmisét, amelyen a „preszeminaristák” asszisztáltak.

A szentmisét követően Kovács Gergely érsekkel találkoztak. A főpásztor bemutatta az érseki palotát, majd kötetlen beszélgetés keretében az érdeklődő középiskolás diákok kérdéseket tettek fel az érsek számára.

